Fiecarei zodii i se potrivesc anumite contexte profesionale, datorita aptitudinilor dar si personalitatii sale. Asa s ar explica faptul c unii se simt in elementul lor la locul de munc , reusind destul de repede si usor tot ce si propun, in timp ce altii inainteaz greu si au senzatia ce ceea ce fac este extenuant si total nepotrivit.Tot… [citeste mai departe]