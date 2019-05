Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, locul 3 WTA) s-a calificat pentru a patra oara in finalele turneului de tenis de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi, 6-2, 6-7, 6-0 pe elvețianca Belinda Bencic (22 de ani, locul 18 WTA).

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, informeaza Mediafax. Sportiva noastra a trecut in minimum de seturi, 6-0; 6-0, de Viktoria Kuzmova (Slovacia; 46 WTA).Romanca nu a avut probleme de-a lungul partidei de 45 de minute. Practic, Simona a cedat mai ...

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, o va intalni pe rusoaica Margarita Gasparyan (65 WTA), venita din calificari, in primul tur al turneului Mutua Madrid Open 2019, cu premii de 7.021.128 de euro. Halep a caștigat Mutua Madrid Open in 2016 și 2017, iar anul trecut a ajuns in sferturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, duminica, dupa ce a intrecut-o pe slovena Polona Hercog cu 5-7, 7-6 (1), 6-2. Halep (27…

- Simona Halep live cu Eugenie Bouchard! Un meci de zile mari se anunța marți, cand Halep joaca primul meci din turneul de la Dubai impotriva candiencei Eugenie Bouchard. Partida se joaca pentru turul 2 al competitiei in jurul orei 12:00, și poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 1 sau online pe site-ul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) s-a calificat in finala de la Doha, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Elina Svitolina (24 ani, 7 WTA). In setul decisiv, Simo a fost condusa cu 4-1, dar a revenit și a caștigat urmatoarele game-uri, impunandu-se cu scorul 6-3, 3-6, 6-4. Turneul…