Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, la Constanța, ca nu a primit scrisoarea deschisa de la Calin Popescu Tariceanu, prin care acesta cere susținerea liberalilor in demersul de revocare a lui Augustin Lazar, dar spune ca inițiativa oricum il gasește pe procurorul general la final de mandat.Citește…

- Alianta 2020 USR PLUS afirma, ironic, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul PSD a absorbit mai multe fonduri UE decat Guvernul Ciolos, ca acesta minte de-a inghetat Belina si ca, de fapt, coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni.Citește…

- Presedintele PSD raspunde la amenintarea cu excluderea din Partidul Socialistilor Europeni, lansata de Frans Timmermans, candidatul PES pentru presedintia Comisiei Europene."Ar fi bine domnul Timmermans sa se ocupe de cota partidului pe care il reprezinta in Olanda. Ar fi mai interesant. Asa…

- Ludovic Orban, care a criticat petrecerea de nunta din postul Paștelui a Liei Olguței Vasilescu cu Claudiu Manda, „vorbește lucruri traznite și iși dorea, poate, sa cante la mandolina” la eveniment, spune președintele PSD Cluj, deputatul Horea Nasra.Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT:…

- PSD taxeaza, în termeni duri, afirmatiile președintelui Klaus Iohannis cu privire la declaratiile premierului Viorica Dancila legate de mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Premierul Viorica Dancila i-a dat marți, in ședința de Guvern, replica lui Klaus Iohannis, dupa ultimele critici venite de la Cotroceni pe buget, afirmand ca declarațiile președintelui sunt „iresponsabile”.Premierul a mai spus ca Iohannis „nu are nicio limita și face un joc electoral”.…

- In urma cu o saptamana, Connect-R a venit in platoul emisiunii "Rai Da Buni", insotit de tatal sau. Atunci, au avut un duet de exceptie, dar si o discutie pe masura! Astazi, tot la Mihai Morar, Connect-R a spus in fata camerelor, ce nu a avut curaj sa-i spuna tatalui, pana acum.