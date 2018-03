Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei din Italia, dintre care multi merg la biserica si isi afiseaza credinta in public, ca nu se pot numi crestini pentru ca „poarta moartea in suflet”, relateaza Reuters. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fata a zeci de oameni adunati pentru audienta…

- Ultima postare a Ioanei, fata de 18 ani care a fost ucisa de tatal ei, alaturi de mama și de frațiorul de 14 ani, este cutremuratoare! Tanara parca și-ar fi prevestit moartea. Ea a postat un selfie și un mesaj in care vorbește de trecerea in neființa. „Show me what I can’t see when the […] The post…

- Zi neagra pentru teatrul romanesc din Romania! Actrița Aimee Iacobescu s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, dupa o lunga suferința. Artista s-a stins pe un pat de spital. Cu o zi in urma, aceasta fusese transportata de urgența la Elias, dupa ce s-a simțit rau. Din pacate, medicii nu au mai […]…

- Aurel Ticleanu a postat un mesaj emotionant, dupa aflarea vestii ca prietenul lui, colegul de la Craiova Maxima, Nicolae Tilihoi a parasit aceasta lume. „Am fost mereu aproape, in viata si pe teren, dar acum el a plecat sa joace, sa comenteze, sa cante, sa rada si sa glumeasca intr-o lume mai buna !…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a facut pe mulți dintre cei care l-au cunoscut sa aștearna pe Internet intamplari care mai de care mai interesante. Iar asta nu e tot, in toate relatarile, celebrul jurnalist apare mult diferit caracterizat fața de imaginea unui rebel cinic pe care și-a construit-o…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki a trecut prin momente cumplite la turneul de la Miami. Ea a fost amenințata, familia, la fel, iar logodnicul ei, jignit! Ea a povestit pe Twitter clipele grele prin care a trecut, in timpul meciului cu Monica Puig, din turul doi al turneului Miami Open. “Seara trecuta…

- Poreclit „Moartea din Carpați” pentru felul in care lupta atunci cand e in ring, Catalin Moroșanu a declarat cand vrea sa se retraga din lumea sportului. De asemenea, el a vorbit despre planurile pe care le are in viața privata, dar și cea profesionala. La un moment dat, pugilistul a facut o afirmație…

- Moartea fulgeratoare a jurnalistului Andrei Gheorghe a șocat o țara intreaga. Omul de radio s-a stins din viața luni, 19 martie, in locuința sa din Pipera. Acesta a fost gasit mort in baie de catre un ingrijitor. Potrivit unor surse din ancheta, realizatorul tv și radio ar fi suferit un infarct. Certificatul…

- Prezentatorul Dan Negru a adus un val de critici la adresa unei televiziuni, care nu l-ar fi angajat pe Andrei Gheorghe din cauza danturii. Negru și-a exprimat supararea pe rețeaua de socializare, unde a scris un mesaj taios. „TVR nu s-a delimitat de Marina Almașan care a spus ca televiziunea publica…

- Catalin Moroșanu a caștigat lupta cu Lukas Krupadziorow, poreclit ”Colosul Poloniei”, meci din gala Superkombat de la Madrid. Catalin a luptat cu toata energia și l-a invins prin decozoe unanima pe polonez, deși fața ii era plina de sange. Catalin Moroșanu l-a trimis de doua ori la podea pe uriașul…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Moartea omului de radio și de televiziune Andrei Gheorghe a șocat o mulțime de persoane, iar la scurt timp in mediul virtual n-au aparut doar mesaj de condoleanțe, ci și de revolta. Printre persoanele care și-au exprimat dezamagirea cu privire la decesul acestuia a fost Amza Pellea.

- Oana Pellea este revoltata dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actrița acuza ca oameni care nu i-au oferit un loc de munca lui Andrei Gheorghe in timpul vieții realizatorului radio-TV il ridica acum in slavi pe acesta. „Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… cati i-ati oferit de munca……

- Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat in evidența ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau in calcul inclusiv o intervenție…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca în media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzând o goana dupa senzational.

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Scarbit de faptul ca Andrei Gheorghe nu a fost apreciat la adevarata sa valoare in timpul vietii, Dan Negru transmite un mesaj dur in special colegilor din media pe care ii face ipocriti. Dan Negru a transmis un mesaj dur dupa moartea lui Andrei Gheorghe, criticand faptul ca azi curg omagiile, insa…

- Mesajul emoționant a lui Sorin Ovidiu Vantu, dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu a povestit, in cea mai recenta postare de pe contul sau de pe o rețea de socializare, un episod de-a dreptul fabulos cu celebrul jurnalist Andrei Gheorghe. Citește și: CE I-A CERUT MARIA ALMAȘAN…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- Un jucator de rugby beat a adaugat toate cele 52 femeie pe care le avea in același grup de Whatsapp. El a numit grupul Dom’s Angels/Ingerii lui Dom. Barbatul voia sa vada care dintre ele n-avea planuri pentru acea seara. Don Flanagan, de la Batley, West Yorkshire, Marea Britanie, a trimis același mesaj…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Un an de la moartea Ilenei Ciuculete. Artista de muzica populara a murit pe 14 martie , iar soțul ei, Cornel Galeș o comemoreaza in acest weekend, pe 10 martie. Acesta le-a transmis un mesaj tuturor celor care au iubit-o și au apreciat-o. Slujba de pomenire va avea loc incepand cu ora 09:00, la Biserica…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- Postarea cutremuratoare facuta zilele trecute de Andra Gavril a starnit numeroase reacții in mediul online. Jurnalista TVR a marturisit ca a fost batuta crunt și umilita de fostul ei iubit. Ea a povestit in detaliu trauma prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca in postare nu este vorba despre fostul…

- „Soacra, soacra, poama acra” e o zicala din batrani, care pare sa se potriveasca in cazul lui Christian Sabbagh. Prezentatorul a dezvaluit cum a decurs discuția, dupa ce soacra sa a aflat ca urmeaza inca un moștenitor. Iulia Sabbagh a marturisit in cadrul interviului oferit astazi ca mama ei a aflat…

- Barcelona s-a impus in fața Gironei, 6-1. Leo Messi i-a dedicat acest meci lui Don Antonio Cuccittini, bunicul matern, care s-a stins saptamana trecuta. Dar Celia, bunica sa, cea care mergea cu el la antrenamente cand era mic, ramane in sufletul sau. Privind spre cer, Leo se gandește la Dona Celia.…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Potrivit site-ului publika.md, femeia s-a adresat deja Direcției municipale pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela. In prezent fetița de doar trei saptamani este internata la Spitalul numarul 1 din Chișninau…

- Doar 19 ani avea Marian Macovei, dar a decis sa-și puna capat zilelor! S-a spanzurat, dupa ce s-a desparțit de iubita lui. A aflat ca ar fi fost inșelat de aceea cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp dupa ce a aflat cumplita veste, iubita tanarului a postat un mesaj sfașietor […] The post…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Simona Halep a vorbit despre cele mai importante 3 momente din cariera și a glumit in legatura cu indicațiile primite de la bunica ei. ...despre momentele in familie: "Cel mai dor imi este de mancarea mamei mele. Imi place foarte mult sa mananc mamaliga cu branza și smantana. Bunica inca imi da sfaturi.…

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Filosoful Mihai Sora a postat, joi seara, un mesaj dupa moartea istoricului Neagu Djuvara. Sora rememoreaza o intamplare: ''Cineva a spus: 'Souriez, vous etes filmes!', iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: 'Zambez!'''. ''Dumnezeu…

- Istoricul Alin Ciupala regreta moartea lui Neagu Djuvara despre care spune ca a fost un om sarmant si un istoric care a reusit sa provoace polemici in jurul unor idei. Neagu Djuvara, istoric, filosof si romancier, a murit joi, la varsta de 101 ani. „Imi pare teribil de rau sa aud asta. L-am intalnit…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a trimis un mesaj de condoleante, dupa moartea unuia dintre liderii UDMR, Verestoly Attila. Parlamentar UDMR, acesta a incetat din viata miercuri, 24 ianuarie 2017.A

- Doliu la Hollywood! Prezentatorul emisiunii ”Storm Chaser”, Joel Taylor, a incetat din viata la numai 38 de ani. Moartea acestuia a fost confirmata chiar de colegul lui de emisiune, Reed Timmer. Cauzele mortii lui Joel Taylor sunt momentan necunoscute.

- Cristina Manea s-a stins din viata in urma cu o zi, dupa ce tratamentul care i-a fost administrat nu a dat roade. Ziua in care aceasta a nascut a aflat ca sufera de o un tip rar de cancer, fapt ce a condus-o spre pierzanie. Cu cateva zile inainte de a muri, fratele acesteia a cerut ajutor pe retelele…

- Doina și Ion Aldea Teodorovici au fost doi mari artiști, care au sfarșit tragic, in urma unui accident rutier. In urma lor a ramas un copil orfan, care astazi le calca pe urme. Sotii Doina și Ion Aldea Teodorovici au cantat impreuna si tot impreuna au murit, intr-un tragic accident in noaptea de 29…