Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, informeaza Agerpres.roUn complet de cinci judecatori…

- Tribunalul București a decis, miercuri, respingerea constestației formulate de Matteo Politi, italianul acuzat ca a practicat medicina in România folosind acte false, desi avea doar 8 clase. Astfel, potrivit deciziei judecatorilor, Politi ramane in spatele gratiilor.

- 13 februarie 2016. Andrei Filip ajunsese acasa cu iubita lui, in Italia. A inceput sa se certe cu mama lui, care nu era deloc incantata ca trebuia sa o țina in casa și pe Loredana. Cearta s-a ampli...

- Primaria Capitalei intentioneaza sa reabiliteze termic 66 de blocuri din Sectorul 6, intr-un proiect estimat la peste 185 de millioane de lei, fara TVA, documentatia fiind validata de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si va fi publicata in SICAP.

- Gica Hagi a dat astazi lovitura cu transferul lui Tudor Baluța la Brighton, in Premier League, și a surprins dezvaluind ca și fiul sau, Ianis, a avut o oferta din campionatul Statelor Unite ale Americii. „Ianis a avut oferta din America, dar și din țarile calde. El vrea in Europa, se gandește la cariera.…

- Un roman in varsta de 35 de ani care sta in zona Fiumicino, in apropierea Romei, a fost acuzat ca și-a abuzat nepoata, in varsta de doar 13 ani. Barbatul este insurat și locuiește in același apartament cu sora sa, mama fetei violate, a notat rotalianul.com! Acesta a comis abominabila fapta in luna…

- Autoritatea Palestiniana, condusa de presedintele Mahmoud Abbas, va refuza, de la sfarsitul lui ianuarie, ajutoarele pe care guvernul american inca i le furnizeaza, in scopul de a nu se expune unor plangeri in SUA pentru finantarea terorismului, a indicat marti un responsabil palestinian, relateaza…

- Nadezhda Yarych este investigata de Poliție dupa ce și-a omorat copilul fara sa iși dea seama. Ea voia sa mearga la o petrecere așa ca i-a dat fiului vodka pentru a adormi. Din pacate micuțul a murit. ...