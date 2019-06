Stiri pe aceeasi tema

- Apple a purtat discuții cu cel puțin patru posibili furnizori de senzori lidar, care sunt folosiți la autoturismele autonome, informeaza, miercuri, site-ul agenției Reuters. Apple le-a evaluat tehnologiile, lucrand simultan la propriul sistem lidar, potrivit mediafax.Acest demers ofera noi…

- La inceputul acestei veri, mai exact in 2 iunie, Universitatea de vest din Timișoara ii așteapta pe toți iubitorii de mișcare, sport și petrecere a timpului in aer liber la cea de-a doua ediție a UVT Liberty Marathon.

- Andronescu a gasit soluția pentru a evita supraaglomerarea școlilor bune. Cu alte cuvinte, parinții nu iși vor mai putea inscrie copilul la școala preferata. Idee ministrul Educației vine in contextul in care majoritatea școlilor care sunt foarte bine cotate sunt și foarte aglomerate. In consecința,…

- Ministerul Educatiei pregateste o ordonanta de urgenta care ii priveste pe profesorii care au luat note mai mari de 7 la concursul de titularizare, pe care ministrul Ecaterina Andronescu ii roaga "sa aiba putintica rabdare". Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, afirma acum ca ministerul vrea sa…

- Guvernul Dancila se reunește in ședința la ora 8.00, pe ordinea de zi publicata nefiind prezent proiectul pentru modificarea OUG pe fiscalitate 114/2018. Totodata, președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca ar fi ilegitima o ordonanța pe coduri, atata timp cat a anunțat convocarea referendumului.Cu…

- Urmatoarea investiție a FAN Courier va fi la Cluj, într-un nou depozit, scrie wall-street.ro. Bugetul alocat este de 5-6 milioane euro. La Cluj, FAN Courier va avea 250-300 de angajați. Anul 2018 este cel în care compania a realizat cele mai mari investiții din istoria sa,…

- Bucurie fara margini pentru Gabriela Cristea si Tavi Clonda! Cei doi au pornit in aceasta dimineata spre clinica la care vedeta de la Antena Stars urmeaza sa aduca pe lume cea de-a doua fetita!