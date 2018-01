Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei femei care, la data de 23 ianuarie a.c., a plecat din zona unei intersectii din sectorul 2 si nu a revenit la domiciliu. Persoana disparuta se numeste STOICA FELICIA IONELA, este in varsta de 72 de ani si are urmatoarele semnalmente: Inaltime…

- UPDATE! Elena Udrea reactioneaza dupa ultimul zvon aparut in urma cu cateva ore. Dupa ce presa tabloida si televiziunile centrale au anuntat ca fosta blonda de la Cotroceni ar fi insaricnata, Udrea a tinut sa ia pozitie fata de aceasta problema. Elena Udrea a negat ca ar ramas gravida in urma unui proces…

- Relațiile care se termina din diferite motive nu trebuie privite ca experiențe negative, ci lecții importante de viața. De fiecare data trebuie sa ne ridicam mai puternice de pe urma acestor experiențe și sa nu mai repetam greșelile din trecut.

- Fosta soție a lui Cristi Borcea, Mihaela Borcea, are o fata din mariajul cu acesta, care este foarte frumoasa. Mihaela Borcea, care are o noua relație amoroasa , este mama a trei copii din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Cristi Borcea. Pe fiica ei din aceasta casnicie o cheama melissa Antonia,…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Replica dura, dar plina de eleganța, in imagini care fac cat mii de cuvinte din partea susținatorilor Monarhiei pentru premierul Mihai Tudose. In ziua in Casa Regala a Romaniei a anunțat ca va elibera, in termenul legal, Palatul Elisabeta, dupa ce premierul a folosit cuvinte dure in legatura cu acest…

- Fosta creatoare de moda a avut un frate care a sfarșit tragic. Acesta a murit inecat pe vremea cand era doar un copil. Zina Dumitrescu iși traiește batranețea intr-un azil de lux, din Ghermanești. Fosta creatoare de moda, despre care s-a spus ca ar avea un iubit la azil , a fost abandonata de fiul…

- Episodul din lift a lasat rani adanci in sufletul baiatului de noua ani. Este in stare de soc, se teme sa mai iasa singur din casa si ii roaga pe parinti sa incuie usa chiar si cand duc gunoiul la ghena. Barbatul a povestit ca baiatul se simte vinovat ca nu a putut opri abuzurile la care a fost supusa…

- Desi abia au trecut de Craciun si Revelion, unii moldoveni isi fac deja planuri pentru Ziua Indragostitilor, care va fi sarbatorita peste aproximativ o luna. Agentiile de turism le vin in intampinare si le-au pregatit o gama larga de oferte, atat la munte, cat si la mare.

- In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. A

- Fosta campioana a Romaniei sta pe un butoi de pulbere la inceput de 2018! Alexandru Ionița este dorit de CFR Cluj, iar oficialii de la Dunare nu aduc niciun jucator cu care Edward Iordanescu sa atace reluarea sezonului competițional. ...

- Fosta „blonda de la Cotroceni” a ieșit rapid din atmosfera de sarbatori și a lovit pe rețelele de socializare cu un mesaj adresat atat foștilor colegi de partid, cat și unor jurnaliști. Elena Udrea nu face economie de cuvinte grele și ii numește pe aceștia lichele și lingatori de clanțe și explica de…

- Un barbat din apropierea Dejului a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce-si santaja fosta iubita. El avea poze compromitatoare cu aceasta si ar fi amenintat-o ca le va face publice daca nu ii ofera 5.000 de euro.

- "Erau asteptati sa vina la noi la masa, ca asa stabilisem. De obicei veneau sa ne intalnim, familiile noastre erau prietene, asa ca, atunci cand nu au mai dat niciun semn, am incercat sa ii sunam. Cum nu raspundea nimeni la telefon, am devenit ingrijorati, iar peste vreo ora am zis sa trag o fuga…

- Regizorul american Nick Cassavetes isi acuza fosta sotie ca i-a rapit fiica in varsta de 13 ani, Barbarella, disparuta de mai multe zile, dar femeia neaga acuzatiile de rapire, informeaza tmz.com.

- Era lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid se apropie de final. Potrivit publicației Don Balon, președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, vrea sa scape de salariul mare al lui Ronaldo și incearca sa-l vanda cat mai repede. Aceeași sursa susține ca Perez ar fi contactat deja cateva cluburi, insa…

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Politia cauta o femeie de 46 de ani, din satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești. Aceasta, Carmen Maxim, nu a mai luat legatura cu familia din luna mai 2017. Semnalmente: inalțime aprox. 1,65 m, constituție atletica, parul brunet și creț, fața rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne ...

- Catalina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", si-a gasit linistea dupa divortul de Nicolae. Tanara a stat o perioada singura, dar acum a decis sa isi refaca viata alaturi de un tanar care seamana foarte bine cu fostul sot.

- Asociatia Pro Terra Barcensis promoveaza regiunea Țarii Barsei prin intermediul culturii imateriale a ceangailor. Evenimentul va avea loc in cadrul Targului de Craciun organizat in perioada 9-10 decembrie in Sacele (B-dul. Brașovului nr. 105), dupa urmatorul program: Sambata: 13.00 Prezentare de carte:…

- Amalia Nastase, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, nu mai are talia de viespe pe care o avea cu ani in urma. Amalia Nastase a fost casatorita cu campionul la tenis Ilie Nastase, impreuna cu care are doua fete. Pe acestea, Amalia Nastase nu le vrea in preajma lui Brigitte Sfat , actuala nevasta…

- Florin Tanase, capitanul roș-albaștrilor, a vorbit despre infrangerea suferita de echipa sa pe teren propriu cu Lugano 1-2. Acesta a criticat in termeni duri arbitrajul, solicitand cele doua penalty-uri neacordate FCSB-ului. "N-am mai intrat la fel de motivați, nu știu de ce. Trebuia sa intoarcem scorul…

- O singura mina de grafit a existat in Romania, la Baia de Fier, și, de circa o luna, aceasta este devalizata de hoți. Aceștia au aflat ca paznicii care au asigurat integritatea cladirilor de aici au fost inlocuiți cu o singura camer...

- Doua persoane au fost surpinse de o avalanșa ce a avut loc in masivul Parang, sub varful Carja. Una este data disparuta. Colegii celui surprins sub zapada il cauta, iar o echipa de salvamontiști din baza Salvamont de la Rusu și de jandarmi montani se indreapta catre locul evenimentului.…

- Roxana Ciuhulescu, indragostita la 6 luni de la divorț. Fosta prezentatoare tv a facut primele declarații despre povestea de dragoste pe care traiește alaturi de barbatul care a cucerit-o definitiv. Roxana Ciuhulescu a recunoscut ca iubește din nou și ca este foarte fericita. Mai mult, aceasta a marturisit…

- Fosta solista de la Doina Gorjului, invitata in emisiunea „Dincolo de aparențe", de la Antena Stars, a vorbit despre iubirile din viata ei. „Am ales de doua ori, cu sufletul si cu inima. Nu pot spune ca am ales prost. Din fiec...

- [citeste si] "Churchill spunea ca atunci cand tac vulturii, trancanesc papagalii. Pe unul dintre acesti papagali il puteti vedea in fotografii (n.r. - in imaginile din postarea de pe blogul lui Adrian Nastase). „Intelectualul", venit la Targul de carte, nu era interesat de carti; el trebuia…

- Procuratura italiana a redeschis recent, pe 16 noiembrie 2017, dosarul misterului dispariției a doua femei, dintre care una romanca, amandoua casatorite cu un bogat crescator de porci din provincia Vicenza.

- Halda de steril a fostului mare poluator Ampelum Zlatna va fi transformata, pe bani europeni, intr-o poveste romana, din plante, roca si lemn. Parcul va avea piste de alergare prin povestea romana a vechiului oras Ampelum, zone pentru fitness, WiFi gratuit si accesibilizari pentru persoanele cu dizabilitati.…

- Fosta angajata a agenției CEC Bank din Zlatna, Elena Meteșan, acuzata de delapidare cu consecințe deosebit de grave a fost condmanata la 3 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost pronunțata luni, 20 noiembrie, la Tribunalul Alba. Instanța a mai aprobat acțiunea civila a bancii și a decis sa o…

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Șoferii blocați în trafic în București, cel mai aglomerat oraș din Europa din cauza infrastucturii deficitare și a numarului uriaș de mașini, petrec la volan noua zile pe an. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de fabricantul de dispozitive de navigație GPS Tom Tom, care…

- Silvio Berlusconi a obținut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentara a fostei sale soții Veronica Lario, care va trebui sa-i returneze cele circa 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari) deja primite, relateaza AFP. Cuplul a divorțat oficial în februarie…

- Dupa ce a ratat rușinos calificarea cu Italia la Campionatul Mondial, tehnicianul Squadrei Azzura a reușit sa gaseasca aspecte pozitive in activitatea sa de antrenor a naționalei. Tehnicianul in varsta de 70 de ani, afirma ca Italia a aratat sub conducerea lui unul din cele mai bune rezultate din ultimii…

- Dana Deac a stat 10 zile izolata intr-un buncar unde a fost iradiata. Fosta prezentatoare tv a vorbit recent pentru prima data, despre problemele de sanatate și cancerul care a recidivat de cinci ori. In urma cu 10 ani, Dana Deac a fost diagnosticata cu cancer la san. De atunci, boala a recidivat de…

- Timp de cinci ani, Cristiano Ronaldo (32 de ani) si Irina Shayk (31 de ani) au trait o adevarata poveste de dragoste. Relatia lor s-a dus pe apa sambetei in 2015, iar starul portughez de la Real Madrid s-a aruncat atunci in bratele Luciei, o superba jurnalista de sport.

- Oana Roman (40 ani) traverseaza o perioada excelenta atat din punct de vedere sentimental, cat si profesional. Fosta prezentatoare tv are o firma de PR si organizare de evenimente care ii merge din ce in ce mai bine, momentele cu fiica ei sunt minunate, sotul o sprijina in tot ceea ce face si, mai mult,…

- Fosta prezentatoare TV a facut publica o fotografie prin care si-a recunoscut noua relatie si, mai mult de atat, se pare ca are un nou tatuaj, scrie wowbiz.ro. Citeste si Vedeta cu cele mai lungi picioare se reface dupa divort. Imagini de senzatie cu Roxana Ciuhulescu dupa divort VIDEO…

- Adriana și Valentin s-au intalnit in casa ”Mireasa pentru fiul meu”, iar de atunci au devenit de nedesparțit. Fosta concurenta a fost alaturi pentru a treia oara de soțul ei la ziua de naștere.

- O femeie care a aratat degetul mijlociu catre coloana oficiala a președintelui american Donald Trump, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe langa aceasta a declarat luni ca a fost concediata pentru gestul ei, relateaza marți DPA. Gestul de revolta al lui Juli Briskman a fost fotografiat…

- Fosta jucatoare de tenis Chris Evert a declarat ca ar fi socata daca Simona Halep nu va castiga un turneu de Grand Slam in 2018, informeaza Times of India.“As fi socata daca Simona nu va castiga in Grand Slam anul viitor. A avut un an foarte bun. Ar fi trebuit sa castige French Open, ar fi…

- Raspunsul l-a primit chiar soțul fostei interprete de la Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” la sfarșitul saptamanii trecute. Marcel Toader a mers la laborator pentru ridica testul ADN cu care credea ca o sa le demonstreze tuturor ca fosta sa soție, targujianca Maria Constantin, l-a inșelat.…

- Olivia Steer este dincolo de controversele legate de implicarea ei in campaniile anti-vaccinare si in cele privind alimentatia vegana, o femeie frumoasa. Fosta vedeta tv, casatorita cu Andi Moisescu si mama a doi baieti, a fost la inceputul carierei sale reporter de televiziune, scrie bzi.ro Zilele…

- Istoria de astazi este una care ne demonstreaza inca o data ca imposibilul poate fi posibil și ca pentru a obține ceea ce iți dorești ai nevoie doar de munca și dorința. Astazi va invitam sa cunoașteți istoria lui Ion Lazarenco-Tiron, unul dintre cei mai ”tari” moldoveni din toate timpurile. Este asemenea…

- Șaisprezece pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au intervenit, in dupa amiaza zilei de joi, pentru cautarea unei fetițe in varsta de 2 ani disparuta in padurea de langa satul Zanoaga din comuna prahoveana Dumbrava.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda o tin din sarbatoare in sarbatoare! La trei zile dupa ce fiica ei, Victoria, a implinit o luna de cand a venit pe lume, vedeta isi serbeaza ziua de nastere. Fosta prezentatoare de la "Te vreau langa mine" face astazi 43 de ani si nu mici au fost surprizele din partea…

- Restart pentru blocurile-turn din Manaștur. Lucrarile sunt amanate de un litigiu (P) Un grup internațional de investitori, din care face parte Mihai Chezan, in asociere cu Dorin Bob, are banii pregatiți pentru relansarea proiectului cu blocuri de 18 etaje inceput acum zece ani in Manaștur. Planuri…