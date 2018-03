Stiri pe aceeasi tema

- PNL Sector 6 a informat vineri ca, prin efectul statutului partidului, Corneliu Dobritoiu si-a pierdut calitatea de membru PNL, in momentul condamnarii sale definitive, respectiv in 2016. "Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privitoare la calitatea domnului…

- O activista vegana din Franța, care a postat pe Facebook un mesaj in care oferea „zero empatie” pentru un macelar ucis de un militant islamic in timpul unui atac de saptamana trecuta, a fost condamnat

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat, marți, decizia definitiva in urma judecarii in apel a dosarului penal in care Alexandru Marza, fostul patron al clubului Habitat și Matei Coman au fost judecati pentru savarsirea unor infractiuni in legatura cu traficul de droguri (cannabis). Cei doi au fost pedepsiți…

- Doi tineri din Ocna Mureș condamnati, la Judecatoria Aiud, la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal, au obținut la Curtea de Apel Alba Iulia pedepse cu suspendare. Lacatuș Rafael Haiduc și Rostaș Elvis Robert au fost trimiși in judecata dupa ce, in august…

- Ca urmare a faptului ca s-a declarat victima a atacurilor teroriste, femeia a primit despagubiri de 25.000 de euro din partea statului francez. In varsta de 49 de ani, ea avea deja trei condamnari la activ, toate pentru inșelatorie. Ea s-a declarat victima la trei luni dupa atentatele de Paris, in…

- Consilierul local din Corjeuți, care acum o luna a lovit mortal cu mașina un minor, va ajunge pe banca de acuzații pentru condus in stare de ebrietate si parasirea locului accidentului rutier.

- Avocatul Daniel Ionascu a petrecut prima noapte in spital, dupa accidentul rutier in care a fost implicat marti dimineata. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, Daniel Ionascu a spus ca se astepta sa se simta mai bine, dar are incredere deoarece este pe mainile celor mai buni medici. Daniel…

- Gandul ca va deveni femeie singura a infiorat-o pe o femeie in varsta de 31 de ani, care a fost orbita de furie și a comis un gest halucinant. Din dorința de a se razbuna pe soțul ei, ea și-a injunghiat mortal cei doi copii, iar acum și-a aflat pedeapsa.

- Curtea de Apel Alba Iulia a condamnat doi cetațeni italieni la inchisoare cu suspendare și plata unor daune de aproximativ 20.000 de euro (puțin peste 90.000 de lei) catre bugetul de stat, pentru evaziune fiscala. Cei doi au primit cate 3 ani de inchisoare cu suspendare pe o perioada de incercare de…

- Omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat sentinta Curtii de Apel Timisoara, sentinta prin care notarul aradean Adrian Vlai, alaturi de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz in serviciu. Practic, notarul, alaturi de Nicolae Traian Petrisor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba si Ioan…

- CERERE…Trimisa dupa gratii pentru 22 de ani dupa ce si-a ucis sotul cu sange rece, Maria Popescu, fosta profesoara din satul Manjesti, a cerut, din Penitenciarul Bacau, revizuirea sentintei penale. Cererea fostei profesoare a fost respinsa de Tribunalul Vaslui ca nefondata si inculpata a fost obligata…

- Un tinar in virsta de 20 ani, originar din raionul Orhei, este banuit ca ar fi implicat in furtul unui automobil, noteaza Noi.md. Incidentul a fost denuntat la politie de catre proprietar, dupa ce a depistat lipsa autoturismului din ograda casei, din sectorul Rișcani al capitalei. Paguba materiala a…

- Inchisoare cu suspendare si amenda penala pentru vinovatii de explozia de la Pensiunea “Neptun” din Alba Iulia. Justiția din Alba a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar de distrugere din culpa rezultat in urma unei explozii produse la o cladire din Alba Iulia, in anul 2012. Explozia a fost cauzata…

- Carmen Nicoleta Danila, femeia care a dat foc camerei unde se afla tezaurul unei filiale a BCR a fost condamnata definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare. Incendiul a avut loc in noiembrie 2011, iar focul a mistuit peste 200.000 de euro.

- Trimis recent in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, agentul Cristian Bordea, din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu, a aflat, miercuri, prima decizie a magistraților Judecatoriei Targu-Jiu. Instanța a analizat masurile si exceptiile dispuse de…

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații.

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații. Totul pentru ca a luat 400 de euro de la un parinte caruia i-a promis ca-i poate…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Situatie revoltatoare intr-un magazin din Constanta. Un fost director de la Protectia Consumatorilor a gasit viermi intr-o ciocolata bio, abia cumparata. Culmea este ca dupa ce a sesizat conducerea hipermarketului, omul a sesizat si OPC-ul. Inspectorii insa nu au aplicat nicio amenda pentru ca lotul…

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP.

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP, conform News.ro . Choi Soon-sil, in varsta de 61 de ani, este fiica unui misterios lider religios.…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit…

- Actrita franceza Mathilde Seigner, retinuta in stare de ebrietate la Paris dupa ce a pierdut controlul autovehiculului in care se afla, a fost condamnata marti la trei luni de inchisoare cu suspendare, informeaza vineri o sursa judiciara, citata de AFP. Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare…

- Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare cu suspendare si sase luni de suspendare a permisului de conducere la finalul unei proceduri asa-numite "de recunoaste a vinei", a spus aceasta sursa, confirmand informatiile din presa. Masina actritei in varsta de 49 de ani a lovit portile prestigiosului…

- Actrita franceza Mathilde Seigner, retinuta în stare de ebrietate la Paris dupa ce a pierdut controlul autovehiculului în care se afla, a fost condamnata marti la trei luni de închisoare cu suspendare, informeaza vineri o sursa judiciara,

- Actrita franceza Mathilde Seigner, retinuta in stare de ebrietate la Paris dupa ce a pierdut controlul autovehiculului in care se afla, a fost condamnata marti la trei luni de inchisoare cu suspendare, informeaza vineri o sursa judiciara, citata de AFP. Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare…

- Justitia din Bangladesh a condamnat-o joi pe sefa opozitiei Khaleda Zia la cinci ani de inchisoare pentru coruptie, transmite AFP. Prim-ministru de doua ori, sefa pe o perioada indelungata a Partidului Nationalist din Bangladesh (BNP), Zia a fost judecata pentru deturnarea a 21 milioane de taka (206.000…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- Femeia a fost registrator medical la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova. Aceasta este acuzata ca in urma cu cativa ani ani a cerut si a primit 2.900 de euro de la un barbat, pentru a-i angaja sotia in cadrul spitalului, insa nu si-a respectat promisiunea, potrivit cvlpress.ro. S-a…

- Femeia a fost registrator medical la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova. Aceasta este acuzata ca in urma cu cativa ani ani a cerut si a primit 2.900 de euro de la un barbat, pentru a-i angaja sotia in cadrul spitalului, insa nu si-a respectat promisiunea, potrivit cvlpress.ro. S-a…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de DNA Ploiesti cu inculpatul…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara l-au condamnat, joi, la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pe maiorul SRI Ciprian Sabin Mares din Arad, condamnat initial de Tribunalul Arad la doi ani si jumatate cu suspendare pentru trafic de droguri. Decizia este definitiva.

- Tanarul din Stremț care a provocat, in luna august 2016, un accident mortal soldat cu decesul fostului primar al comunei Sancel și soției acestuia, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis, in 25 ianuarie 2018, ca inculpatul Miklos Geza Alexandru se face vinovat de comiterea…

- Șoferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, soț și soție, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Mikloș Geza Alexandru, din Stremț, se face vinovat de comiterea infracțiunii…

- Situație halucinanta in cazul unui barbat fara maini și fara picioare care ar fi batut un polițist din Moldova. Nicolae Ceban a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru huliganism. Chiar daca barbatul a scapat de executarea pedepsei, barbatul infirm are cazierul patat. Nicolae Ceban…

- Andrei Marinescu, viceprimarul comunei Salcuta, a postat in anul 2015 pe facebook un film in care tragea cu o pusca de vanatoare, desi nu detine permis de port arma. In anul 2016 a fost trimis in judecata pentru nerespectarea regimului armelor si munitiei.

- CONDAMNARE…Magistratii Curtii de Apel Iasi si-au spus ultimul cuvant in dosarul in care mai multi traficanti de tigari din Zorleni, condusi de Vasile Fasicaru, au fost trimisi in judecata. Instanta a decis condamnarea acestuia, dar si a celorlalti membri ai grupului infractional organizat la inchisoare…

- Doi politisti gorjeni si-au pierdut locul de munca, dupa ce au fost condamnati defintiv la inchisoare cu suspendare. Este vorba de politistii Marian Ionut Varjan si Florin Grigore Nanu Cziko, acuzati ca in urma cu doi ani au fost implicati, ...

- Gigi Roșca a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, de catre magistrații Curții de Apel Cluj, in urma scandalului in care a fost implicat in noiembrie 2016. Totodata, i s-a confiscat și arma, inclusiv cartușele. Cosmin Morar și Ioan Filip au primit și ei cate 6 luni de inchisoare cu suspendare,…

- Procesul in care Compartimentul de Executari Penale din cadrul Tribunalului Gorj a solicitat revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei in cazul lui Cristea Flueratoru s-a incheiat in favorea fostului lider de sindicat. Omul de afaceri a primit trei ani de inchisoare cu suspendare,…

- Un pieton a fost amendat de polițiști, dupa ce a traversat neregulamentar și a fost lovit de un autoturism! Incidentul a avut loc ieri seara, in jurul orei 18.45, la intersecția strazii Anotimpului cu Arhip Nicolae, la fața locului fiind solicitate un echipaj de Poliție și unul al Ambulanței.…

- Petru Carebia, primarul PSD din localitatea Coșteiu, Timiș, a ramas fara „colecția” de ceasuri, dupa ce a fost pradat de hoți, sambata seara. El a facut plangere la poliție și așteapta ca oamenii legii sa identifice faptașii. Petru Carebia a fost condamnat in toamna lui 2017 la inchisoare cu suspendare.…

- Gheorghe Chivorchian, fostul presedinte executiv al lui Poli Timișoara, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, conform unei decizii a Curtii de Apel Timiș in dosarul finantarii ilegale a clubului de fotbal. Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea…

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie închisa timp de 15 zile, în așteptarea unor audieri suplimentarea, în cazul unor acuzații de instigare la depravare într-un videoclip, arata presa locala.

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de închisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut considerat jignitor la adresa casei regale, informeaza joi DPA.

- O femeie nevazatoare din Thailanda a aflat joi ca își va petrece un an și jumatate dupa gratii fiindca a postat un mesaj de Facebook al carui conținut este considerat jignitor la adrsa Casei Regale. Femeia de 23 de ani, Nuruhayati Masoe, a scris mesajul cu ajutorul unei aplicații…