- "Petra rocks", a postat Darren Cahill pe pagina sa de Twitter, la finalul meciului in care Petra Kvitova s-a impus cu 6-1, 6-4 in fata lui Ashleigh Barty. Simona Halep va parasi primul loc in clasamentul mondial la finalul Australian Open, competitie in care a fost eliminata in optimi, de…

- Simona Halep va pierde primul loc in clasamentul mondial al tenisului feminin, dupa ce jucatoarea ceha Petra Kvitova, cap de serie 8, s-a calificat marti in semifinalele turneului Australian Open, la Melbourne, in urma unei victorii cu 6-1, 6-4 in fata australiencei Ashleigh Barty.Simona Halep a rezistat…

- Simona Halep nu mai este locul 1 WTA. Noul lider mondial este, in premiera, cehoaica Petra Kvitova, care a trecut de australianca Ashleigh Barty, locul 15 WTA, scor 6-1, 6-4, in sferturile Australian Open. Intr-un...

- Invinsa in optimi la Australian Open 2019, Simona Halep a pierdut prima pozitie in clasamentul mondial: Petra Kvitova este prima jucatoare care o depaseste matematic pe romanca, insa aceasta ar putea cobori si mai mult, in functie de rezultatele de maine.

- Petra Kvitova, locul 8 WTA, și Ashleigh Barty, locul 15 WTA, vor juca de la ora 10:00 in sferturi la Australian Open. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. liveSCORE Petra Kvitova - Ashleigh Barty Daca cehaoica Petra Kvitova se va impune in meciul cu australianca Ashleigh Barty…

- Naomi Osaka (4 WTA) și Elina Svitolina (7 WTA) continua lupta de la distanța cu Simona Halep pentru primul loc in clasamentul WTA. Cele doua jucatoare și-au caștigat meciurile din optimile de finala de la Australian Open și au ramas in cursa pentru locul 1 mondial. Japoneza Osaka a ieșit invingatoare…

- Rezultat bun pentru Simona Halep: Petra Kvitova (28 de ani, 8 WTA) s-a impus in fața lui Angelique Kerber (28 de ani, 2 WTA), scor 6-4, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Sydney. Infruntarea din sferturile de finala de la Sydney a stat sub semnul intrebarii. Ploaia a amanat-o in…

- Simona Halep continua sa fie liderul WTA pentru a 62-a de saptamana la rand, insa avantajul fața de ocupanta locului secund, jucatoarea din Germania Angelique Kerber, a scazut de la 1.046 de puncte la 766 de puncte.Sportiva din Constanța are locul unu asigurat pana la finalul primului Grand…