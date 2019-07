Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci a sarbatorit in avans implinirea a 43 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Marea gimnasta a Romaniei a petrecut in compania actorului Arnold Schwarzenegger. Nadia Comaneci, in varsta de 57 de ani, este prima sportiva din lume care a obținut nota 10 la un concurs olimpic de…

- Otilia Bilionera s-a casatorit religios, iar dezvaluirea a facut-o la mai puțin de doua saptamani de cand a primit inelul de logodna . Datorita faptului ca religia iubitul sau este islamul, cei doi au ales ca evenimentul sa se desfașoare in moschee. Otilia Bruma, interpreta hitului „Bilionera, a fost…

- Sapaturile arheologice ale ruinelor Catalhoyuk, o asezare preistorica de pe teritoriul Turciei, sugereaza ca locuitorii se confruntau cu probleme pe care le-am considera moderne. Arheologii care au lucrat la situl de la Catalhoyuk, catalogat de experti drept „proto-oras”, au descoperit 742 de schelete…

- Andreea Mantea locuiește de jumatate de an in Turcia, acolo unde filmeaza pentru emisiunea Puterea Dragostei. Ei bine, in paradisul gastronomiei, iata ca prezentatoarea de televiziune a reușit sa-și pastreze intacta silueta. Andreea Mantea, in varsta de 32 de ani, este o gurmanda din fire și deloc adepta…

- Social media ne ocupa tot mai mult timp, indiferent daca vorbim despre Facebook, Twitter, Instagram sau alte platforme. Totodata, ne ocupa din ce in ce mai mult spațiu din viața – cu precadere spațiul personal. Foarte mulți (potențiali) angajați nu țin cont insa de faptul ca postarile online au astazi…

- Anca Serea și soțul ei se afla in vacanța la Belek , Turcia, unde profita din plin de soare și de zile relaxante. Vedeta se afla in cea de-a 31-a saptamana de sarcina și așteapta cu nerabdare momentul in care va deveni mama pentru a șasea oara. Pana atunci, aceasta ține legatura cu viitoarele mamici,…