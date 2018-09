Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 mondial, a abandonat in meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la China Open, sportiva romana retragandu-se dupa primul set, din cauza problemelor fizice, potrivit news.ro.Halep a abandonat dupa primul set, castigat de sportiva tunisiana, scor 6-1. Anul trecut,…

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni pe tunisiana Ons Jabeur, locul 113 WTA, jucatoare venita din calificari, in prima mansa a turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing.Sportiva de 24 de ani din Tunisia, clasata cel mai bine pe locul 83 WTA, in octombrie 2017, nu a mai jucat…

- Liderul ierarhiei feminine, Simona Halep, va da piept cu tunisiana Ons Jabeur, locul 113 WTA, jucatoare venita din calificari, in mansa inaugurala a turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing, competitie la care anul trecut romanca a pierdut finala in fata jucatoarei franceze Caroline Garcia,…

- Simona Halep a motivat decizia prin oboseala acumulata in ultimele doua saptamani, cand a caștigat turneul de la Montreal și a jucat finala la Cincinnati. Simona Halep, locul I WTA de 42 de saptamani. Mihaela Buzarnescu se mentine pe pozitia 20 "Imi pare foarte rau sa anunț ca nu voi…

- SIMONA HALEP LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Digi Sport: Halep s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, intr-o ora si 29 minute cu Ashleigh Barty. Meciul ar fi trebuit sa aiba loc noaptea trecuta, dar a fost amanat din cauza ploii pentru astazi, la ora 18.00. Chiar si cu aceasta amanare, confruntarea…

- Simona Halep (1 WTA) si Irina Begu (55 WTA) se pot intalni in turul 2 de la Cincinnati. Liderul mondial este deja prezent in runda secunda, in timp ce Irina trebuie sa treaca de Ajla Tomljanovic (Australia; 58 WTA), informeaza mediafax. Simona Halep a castigat Rogers Cup, dupa o finala foarte…

- Simona Halep (1 WTA) si Irina Begu (55 WTA) se pot întâlni în turul 2 de la Cincinnati. Liderul mondial este deja prezent în runda secunda, în timp ce Irina trebuie sa treaca de Ajla Tomljanovic (Australia; 58 WTA).

- Simona Halep – Su-Wei Hsieh, in turul 3 la Wimbledon (astazi, ora 15.00, Eurosport). 1-0 la general pentru liderul mondial. Simona Halep – Su-Wei Hsieh In turul 3, Simona Halep se va intalni, sambata, de la ora 15.00, cu Su-Wei Hsieh (Taiwan, 32 de ani, 48 WTA), pentru un loc in ”optimi”. Hsieh s-a…