Simona Halep vrea victorii la Cincinnati

- Madison Keys (SUA, 18 WTA) s-a calificat, miercuri, în optimile de finala ale turneului de la Cincinnati, faza în care o va întâlni pe Simona Halep, numarul 4 mondial.Keys a trecut în turul al doilea de rusoaica Daria Kasatkina, locul 41 WTA, scor 6-4, 6-1, dupa o ora…

- Dupa un meci greu, care a durat doua ore si patru minute, Simona s a impus in trei seturi, scor 3 6, 7 5, 6 4, in fata jucatoarei din Rusia Ekaterina Alexandrova.Anul trecut, jucatoarea constanteana a ajuns pana in finala turneului de la Cincinnati, meci pe care l a pierdut in fata jucatoarei Kiki Bertens.…

- Simona Halep a câstigat greu primul meci de la turneul de la Cincinnati. Fostul lider mondial s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-4, în fata jucatoarei din Rusia Ekaterina Alexandrova, dupa doua ore si patru minute de joc. Jucatoarea din România s-a calificat în…

- Simona Halep (4 WTA) a incercat sa treaca peste accidentarea suferita la Rogers Cup. A castigat prima partida disputata la Cincinnati, in turul II, insa s-a vazut ca romanca nu e la capacitatea maxima.

- Simona Halep, numarul 4 mondial, va juca, astazi, de la ora 18:00, cu jucatoarea din Rusia Ekaterina Alexandrova, locul 43 WTA, în turul doi al turneului de la Cincinnati, transmite News.ro.Meciul este primul programat pe terenul central. Confruntarea va fi în direct pe Digisport și…

- Perechea Raluca Olaru/Zhaoxuan Yang (România/China) a ratat, luni, calificarea în turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de la Cincinnati, informeaza News.ro.Olaru si Yang au fost învinse de echipa Anett Kontaveit/Maria Sakkari (Estonia/Grecia), scor 4-6, 6-2, 10-8.Meciul…

- Maria Sakkari (39 WTA) a întregit tabloul semifinalelor de la Roma. Jucatoarea din Grecia a trecut în trei seturi de franțuzoaica Kristina Mladenovic (63 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-0, dupa doua ore și trei minute de joc. Pentru un loc în finala, Sakkari o va înfrunta pe Karolina…

- Simona Halep (2 WTA) a fost eliminata prematur la turneul de la Roma, înca din turul secund, si îsi poate concentra atentia asupra turneului de Grand Slam de la Roland Garros, care se va desfasura în perioada 26 mai - 9 iunie, informeaza Mediafax.Campioana din editia trecuta a…