- Tatiana Salcuțan, inotatoarea din Republica Moldova s-a calificat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din anul 2020. Sportiva din Tiraspol a obținut acest drept dupa ce a indeplinit baremul olimpic in competiția pe distanța de 200 metri spate in cadrul Campionatelor Mondiale

- Naomi Osaka este prima dintre rivalele Simonei Halep care vorbeste pe larg despre obiectivul sau pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.Sportiva in varsta de 21 de ani a anuntat, miercuri, cand s-a lanasat numaratoarea inversa "un an pana la a 32-a editie a Jocurilor Olimpice", ca…

- Arcasa Alexandra Mirca are in fata o noua provocare! Sportiva in varsta de 25 de ani va reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.Alexandra a obtinut cota de participare la Campionatul Mondial din Olanda, unde s-a clasat pe locul 7.

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a revenit in țara dupa triumful de la Wimbledon 2019. Președintele COSR Mihai Covaliu a anunțat ca Simona va fi port-drapelul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.» Simona și-a setat drept urmator obiectiv o medalie la Olimpiada: „Medalie la Jocurile Olimpice.…

- Cori Gauff 15 ani , noua senzatie a tenisului mondial, va fi viitoarea adversara a Simonei Halep, in optimi la Wimbledon, informeaza Digisport.ro. Sportiva din SUA a revenit incredibil, invingand o pe Polona Hercog, scor 3 6, 7 6, 7 5.Gauff nu pierduse pana azi vreun set la Wimbledon 2019, unde a trecut…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider mondial, se afla, incepand de luni, pe locul 8 WTA, sportiva din Romania coborand nu mai puțin de cinci locuri in clasament dupa eliminarea din sferturile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, relateaza mediafax.Vezi și: Un indragit…

- Jucatorul de tenis Horia Tecau a declarat, joi, ca pana la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, el si Simona Halep vor participa la o proba de dublu mixt, dar nu la Roland Garros, transmite Agerpres.roNu voi juca anul acesta la Roland Garros cu Simona. Ea trage sa castige la simplu, dar veti vedea…

