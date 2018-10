Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) nu va beneficia de sfaturile lui Darren Cahill la turneul WTA de la Moscova, ultimul inaintea Turneului Campioanelor, iar luni, 15 octombrie, a dat o declaratie prin care s-a pus pe aceeasi lungime de unda cu antrenorul de la Antipozi. In pauza dintre sezoane, oficialii…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) nu va beneficia de sfaturile lui Darren Cahill la turneul WTA de la Moscova, ultimul inaintea Turneului Campioanelor, iar luni a dat o declaratie prin care s-a pus pe aceeasi lungime de unda cu antrenorul de la Antipozi.

- Astazi este o zi speciala pentru Simona Halep, nepoțica ei, Tania, implinește 2 ani. Numarul 1 mondial a scris inca de la primele ore ale dimineții un mesaj pentru nepoata ei pe Instagram. Alaturi de o fotografie cu micuța Tania ținand in brațe o jucarie de pluș, Simona i-a urat la mulți ani. ”Pentru…

- Simona Halep rade. Ce s-a intamplat cu sportiva din Romania inaintea turneului de la Beijing. Simona Halep este impreuna cu Darren Cahill la antrenamente și face exercitii de precizie amuzandu-se. Corpul celei mai bune tenismene a lumii, la 27 de ani impliniți azi. Simona Halep a suferit de toate durerile…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a ajuns sa joace la Moscova, intre 15 si 20 octombrie, cu o saptamana inaintea Turneului Campioanelor, pentru a nu incalca regulamentul si a fi amendata de WTA.

- Simona Halep a anunțat ca a cerut și primit un wildcard la Moscova, turneu indoor, programat in saptamana premergatoare Turneului Campioanelor de la Singapore. Numarul 1 mondial a justificat decizia de a merge in Rusia atat de aproape de Singapore prin dorința de a schimba ceva in program. „Am vrut…

- Turneul de la Moscova se desfasoara chiar in saptamana dinaintea Turneului Campioanelor, dar Simona s-a hotarat sa participe la competitia de pe pamant rusesc. Hotararea ei a luat prin surprindere, dar are o baza intemeiata: risca o amenda consistenta din partea WTA.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Irina Begu (27 de ani, 55 WTA) vor face pereche in proba de dublu de la WTA Montreal. Romancele se pregatesc impreuna inaintea debutului pe hardul din Canada. Simona Halep a surprins cu cateva zile inainte, anunțand participarea și in competiția de dublu: "Am nevoie…