- Simona Halep s-a calificat greu in turul 3 la Miami si se pregateste de un nou duel cu una dintre adversarele sale traditionale, Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a intalnit-o de 10 ori pe poloneza care ocupa locul 32 in clasamentul WTA, iar bilantul este egal, 5-5, scrie digisport.ro.

- Liderul tenisului mondial feminin s-a decis sa spuna totul. Simona Halep a facut o serie de dezvaluiri incendiare la Miami. Aceasta a fost intrebata ce preferinte are atunci cand vine vorba de fotbal.Citeste si: Efectele-MINUNE ale spanacului: De ce nu trebuie sa-ti lipseasca de pe masa niciodata…

- Simona Halep s-a rasfațat cu clatite dupa victoria din turul 2 de la Miami in fața franțuzoaicei Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5. "Au niste clatite bune aici in complex, o sa mananc una", a spus Simona zambind. Halep a continuat și a facut o paralela intre Miami și Constanța. "Imi place mirosul marii,…

- Simona Halep a avut parte de un joc teribil de greu cu frantuzoaica Oceane Dodin in turul II la Miami. Liderul mondial s-a impus in decisiv cu 7 - 5, iar acest fapt a adus la starnirea unor reactii violente din partea acesteia. Simona a lovit de mai multe ori cu racheta de pamant dupa o nereusita…

- Oceane Dodin a oferit o reactie neasteptata dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep, in turul doi al turneului de la Miami. Tenismena in varsta de 21 de ani, aflata pe locul 98 in ierarhia WTA, spune ca e "dezgustata de tenis" si pune infrangerea pe seama serviciului slab. "Cu ce raman? Cu lucrurile…

- Simona Halep și-a exprimat de mai multe ori frustrarea in timpul meciului cu Oceane Dodin (din turul intai de la Miami), la un moment dat liderul mondial dand cu racheta de pamant. Simona și-a atras unele huiduieli din tribune, insa spune ca momentul a ajutat-o pana la urma: ”Cred ca a fost bine pentru…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al treilea al turneului de tenis de la Miami, dupa o partida extrem de grea în fața franțuzoaicei Oceane Dodin.Numarul 1 mondial a reușit sa câștige meciul în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-3, 7-5, dupa doua ore…

- L'Equipe a laudat jocul bun facut de Oceane Dodin in meciul cu Simona Halep de la Miami Open, dar a remarcat faptul ca jucatoarea romanca a stiut sa sufere si sa accepte loviturile puternice ale adversarei, inainte de a-si plasa ea insasi contraatacul, castigator de cele mai multe ori.

- Meciul disputat aseara tarziu intre Simona Halep si jucatoarea franceza Oceane Dodin, din turul II al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, a confirmat din nou ca jucatoarea noastra trece printr-o pasa neagra. In fata unei jucatoare fara prea mari veleitati, cu un al doilea serviciu…

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria chinuita de azi contra franțuzoaicei Oceane Dodin : ”A fost un meci nebun!”. „Sunt obișnuita cu meciurile tari, am avut multe. Am vrut sa raman focusata și am caștigat. A fost greu sa joc impotriva unei astfel de adversare, care a lovit foarte puternic. Prima…

- Liderul mondial Simona Halep a avut nevoie de trei seturi pentru a o invinge, in aceasta seara, pe frantuzoaica de pe locul 98 in lume Oceane Dodin, in turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami.In primul meci sustinut in turneu, Halep s a impus mult mai greu decat se astepta, cu 3 6, 6…

- Simona Halep a traversat momente dificile in timpul meciului cu Oceane Dodin, din turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami. Spre finalul primului set, jucatoarea noastra a parut vizibil deranjata de probleme la umarul drept și la gat și a solicitat de doua ori intervenția fizioterapeutului. …

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Simona Halep va juca, joi, cu Oceane Dodin, dar pana la ora meciului si-a gasit timp pentru putina destindere. Sportiva apare intr-o fotografie postata pe Instagram de Horia Tecau. cei doi sunt la o masa, alaturi de mai multe persoane, printre care si Smiley. "Vizita surpriza pe platou", a…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Miami. Jucatoarea noastra se dueleaza in turul secund cu franțuzoaica Oceane Dodin (98 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Simona Halep, revenita in competitie in urma cu doua saptamani, la Indian Wells, unde a fost invinsa in semifinale de japoneza Naomi Osaka, cea care a castigat in final trofeu, a precizat ca se simte "bine" si "nu are probleme sau disconfort"."Acesta este cel mai important lucru. Am jucat…

- Monica Niculescu, singura romanca in calificari la Miami. Este favorita 1 a preliminariilor. Turneul din categoria Premier Mandatory se disputa in perioada 19 martie – 1 aprilie și are premii totale de 7.972.535$. Ghinion teribil pentru romanca Monica Niculescu (30 ani). Este ”prima sub linie” la Miami,…

- Simona Halep a facut primele declaratii dupa debutul cu victorie la Indian Wells. Liderul mondial a spus ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa...

- Simona Halep, dupa calificarea la Indian Wells: ”A fost o zi frumoasa pentru mine!”. Simona Halep s-a calificat in turul III al turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a dispus, scor 6-4, 6-4, de Krystina Pliskova. A fost un meci in care Simo s-a intrebuințat destul de serios pentru a trece de…

- LIVE SIMONA HALEP EKATERINA MAKAROVA ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT. Simona Halep si Ekaterina Makarova s-au mai intalnit de cinci ori, romanca impunandu-se de trei ori. SIMONA HALEP are 3-2 in duelurile directe cu EKATERINA MAKAROVA, in fata careia a pierdut categoric in sferturile Australian Open…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Caroline Wozniaki (27 de ani), pozitia a 2-a in lume, se vor intalni, sambata, de la ora 10:30, in finala turneului Australian Open. Meciul va fi transmis, in format LIVE TEXT, de Spynews.ro.

- Liderul mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat ca meciul cu germanca Angelique Kerber a fost unul foarte dificil, dar a avut incredere in ea si a obtinut calificarea in finala turneului Australian Open. "A fost foarte dificil, tremur acum", a declarat Halep, in fata…

- UPDATE Japoneza a inceput mai bine partida și a caștigat primul set pe serviciul sau.Simona Halep, locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, joaca in optimi la Australian Open 2018. Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai intalnit de doua ori. Prima intalnire a fost in turul…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua luni, in al patrulea meci de pe arena Margaret Court, in optimi la Australian Open, in compania japoneze Naomi Osaka, locul 71 WTA. Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin.Citeste si: Dezvaluiri incendiare…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep conduce cu 2-1 in intalnirile directe cu Eugenie Bouchard, singura infranegere survenind insa intr-un moment foarte important, in semifinale la Wimbledon, in 2014."Ma bucur mult ca voi juca impotriva numarului 1 mondial. Voi folosi acest meci ca pe o unitate…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…