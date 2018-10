Simona Halep vine cu vești uriașe: 'Mă duc sigur la Turneul Campioanelor!' Simona Halep a explicat joi, 4 octombrie, care e starea sa de sanatate. La revenirea in tara, luni seara, intai octombrie, a anuntat ca a avut mari dureri la spate si de aceea a abandonat la turneul de la Beijing. "Ma simt destul de OK. Bineinteles ca am fost ingrijorata, dar am facut RMN si acum stiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme in trecut, dar acum este un pic mai mult. O sa fac recuperare, o sa fac tratament, fizioterapie, atat nimic mai mult. Si sper sa fiu apta sa joc la turnee. Cred ca voi mai face pauza inca o saptamana, fara sa joc tenis si dupa aceea o sa o iau usor-usor.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

