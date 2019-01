Stiri pe aceeasi tema

- Angelique Kerber, locul 2 WTA si favorita 2, a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Sydney, cu premii de 823.000 de dolari, competitie pe care a castigat-o anul trecut.Kerber a fost invinsa de sportiva din Cehia, Petra Kvitova, numarul 8 mondial…

- Simona Halep, 27 de ani, a debutat cu stangul in 2019. In primul meci oficial al anului, liderului WTA a fost invins, scor 4-6, 4-6, de australianca Ashleigh Barty, 22 de ani, 15 WTA, in "optimile" turneului de la Sydney (Australia). Dupa mai bine de trei luni de pauza forțata, din cauza unei hernii…

- Simona Halep este in continuare liderul clasamentului WTA, pentru cea dea-a 62-a saptamana consecutiv, dar avantajul saub fața de locul 2 incepe sa scada. Astfel, Distanța dintre romanca și Angelique Kerber, locul 2 WTA, a scazut de la 1.046 de puncte la 766 de puncte.Romanca mai are locul unu asigurat…

- Anul acesta, Halep pornește pe traseul circuitului WTA in a doua saptamana, alegand turneul de la Sydney drept punct de start. Concursul de categorie Premier va avea un tablou nespus de puternic, cu 8 campioane de Mare Șlem pe lista. Romanca va fi in capul grilei, iar alaturi de ea se vor gasi Angelique…

- Liderul WTA, Simona Halep, a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Este pentru prima data cand jucatoarea de tenis din Romania caștiga acest trofeu.Simona Halep le-a devansat pe Angelique Kerber, Petra Kvitova, Naomi Osaka și Caroline Wozniacki, scrie mediafax.ro.…