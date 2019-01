Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP VENUS WILLIAMS EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2019. Partida dintre SIMONA HALEP, 1 WTA, și VENUS WILLIAMS, 38 WTA, a fost programata pe Margaret Court Arena, sambata, de la ora 10:00, arena a treia ca marime din complexul de la Melbourne, dupa Rod Laver și Melbourne…

- SIMONA HALEP VENUS WILLIAMS EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2019. Partida dintre SIMONA HALEP, 1 WTA, și VENUS WILLIAMS, 38 WTA, a fost programata pe Margaret Court Arena, sambata, de la ora 10:00, arena a treia ca marime din complexul de la Melbourne, dupa Rod Laver și Melbourne…

- SIMONA HALEP VENUS WILLIAMS EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2019. Partida dintre SIMONA HALEP, 1 WTA, și VENUS WILLIAMS, 38 WTA, a fost programata pe Margaret Court Arena, sambata, de la ora 10:00, arena a treia ca marime din complexul de la Melbourne, dupa Rod Laver și Melbourne…

- SIMONA HALEP VENUS WILLIAMS EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2019. Partida dintre SIMONA HALEP, 1 WTA, și VENUS WILLIAMS, 38 WTA, a fost programata pe Margaret Court Arena, sambata, de la ora 10:00, arena a treia ca marime din complexul de la Melbourne, dupa Rod Laver și Melbourne…

- SIMONA HALEP VENUS WILLIAMS EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2019. Partida dintre SIMONA HALEP, 1 WTA, și VENUS WILLIAMS, 38 WTA, a fost programata pe Margaret Court Arena, sambata, de la ora 10:00, arena a treia ca marime din complexul de la Melbourne, dupa Rod Laver și Melbourne…

- SIMONA HALEP VENUS WILLIAMS EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2019. Partida dintre SIMONA HALEP, 1 WTA, și VENUS WILLIAMS, 38 WTA, a fost programata pe Margaret Court Arena, sambata, de la ora 10:00, arena a treia ca marime din complexul de la Melbourne, dupa Rod Laver și Melbourne…

- Serena Williams (36 de ani, 16 WTA) s-a calificat in turul III al turneului de la Australian Open dupa o victorie fara dubii reușita in fața lui Eugenie Bourchard (37 de ani, 79 WTA), scor 6-2, 6-2, dupa o ora și 11 minute de joc. Problema invingatoarei nu s-a pus in niciun moment, iar dispoziția de…

- SIMONA HALEP KAIA KANEPI EUROSPORT LIVE STREAM ONLINE VIDEO AUSTRALIAN OPEN 2019. SIMONA HALEP - KAIA KANEPI se va juca pe "Margaret Court Arena" și va incepe in jurul orei 10:00, fiind prima din sesiunea de seara. EUROSPORT transmite, marti, de la ora 10:30, SIMONA HALEP KAIA KANEPI LIVE STREAM…