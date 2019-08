Simona Halep, victorie in trei seturi cu Jennifer Brady, in turul secund la Rogers Cup

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 4 mondial si detinatoarea trofeului, o va avea ca adversara pe americanca Jennifer Brady in meciul de debut la turneul WTA de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari. Brady (76 WTA), venita din calificari, a trecut…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a avansat in turul secund al turneului de la Wimbledon, dupa o victorie cu emoții reușita in fața bielorusei Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA), scor 6-4, 7-5. Halep joaca in turul secund cu Mihaela Buzarnescu (47 WTA), cea care a trecut de Jessica…

- ​​Roger Federer l-a învins pe conaționalul sau Stan Wawrinka, scor 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-4, și s-a calificat în semifinalele Roland Garros, unde se va duela pentru un loc în ultimul act cu rivalul Rafael Nadal. Aceasta va fi a 39-a confruntare dintre elvețian și iberic (Rafa conduce…

- Bianca Andreescu (23 WTA), s-a calificat in turul II la Roland Garros dupa ce a trecut in trei seturi de Marie Bouzkova (118 WTA), scor 5-7, 6-4,6-4, dupa un meci de 3 ore. Bianca Andreescu va juca in turul II cu Sofia Kenin (35 WTA) Meciul dintre Bianca Andreescu și Marie Bouzkova a fost unul dramatic,…