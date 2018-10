Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, nu va juca la turneul WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 932.866 de dolari, din cauza accidentarii la spate, potrivit site-ului WTA. Halep, care a fost diagnosticata cu hernie de disc, nu a reusit sa se recupereze…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep va intra direct in optimi la Moscova, contra rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, invingatoare in primul tur, cu scorul de 7-5, 6-4, in fața australiencei Ajla Tomljanovic. Partida se disputa miercuri. Halep a invins-o pe Pavliucenkova in toate cele noua confruntari…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care va incheia pentru al doilea an consecutiv in postura de lider al clasamentului WTA, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Moscova ca a venit la Kremlin Cup pentru a se testa sa vada daca e capabila sa joace la Turneul Campioanelor de…

- Simona Halep s-a antrenat, la Moscova, cu un corset special pentru ameliorarea durerilor de spate. Liderul mondial in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) a fost diagnosticata cu hernie de disc la inceputul lunii octombrie. Inaintea plecarii in Rusia, Simona Halep de precizat ca participarea…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) va participa la turneul WTA de la Moscova, in ciuda problemelor pe care le-a avut la spate. Simona Halep e principala favorita a turneului de la Moscova, din perioada 14 - 21 octombrie; Turneul Campioanelor de la Singapore se desfașoara intre 21 și 28 octombrie. Ion…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 WTA, a declarat pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea din China, ca spera ca accidentarea la spate sa nu fie grava si sa poata evolua la Moscova si apoi la Turneul Campioanelor. Halep, care a abandonat in meciul cu Ons Jabeur (Tunisia) din primul tur…

