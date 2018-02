Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, ii va acorda titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive. Evenimentul va avea loc luni, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Excelsior din Capitala.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Romeo Kulcsar a donat din proprie initiativa o bucata de ficat pentru o tanara pe care nu o cunostea. Gestul lui a induiosat multa lume, mai ales ca a facut asta fara sa ceara nimic in schimb. Entuziasmati la acel moment, cativa consilieri din Tasnad s-au gandit sa ii ofere titlul de „Cetatean de Onoare”…

- Primarul General, Gabriela Firea, i-a acordat Presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sufrageria Regala a Muzeului National de Arta a Romaniei. Primarul General,…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, care a primit miercuri titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului, a declarat ca este un om ca toti oamenii, care a imbratisat tot ceea ce este bine pentru Romania. "Sunt un om ca toti oamenii. Acest lucru m-a ghidat…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Doina Antoaneta Roșoga, primarul comunei Turburea in perioada anilor 1996-2000, a ramas, saptamana trecuta, fara titlul de „cetațean de onoare” al localitații, deținut de doar de un an și jumatate. Aleșii Consiliului Local Turburea, aceiași care au votat-o cetațean de onoare pe profesoara Roșoga,…

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Simona Halep iși face casa de vacanța la Bușteni. Liderul WTA are proprietați la mare și la munte. Declarata, in 2013, cetatean de onoare al orasului Busteni, Simona Halep, numarul 1 in clasamentul tenisului mondial, a decis, impreuna cu familia ei, sa faca o noua investitie, in zona montana. Dupa ce…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer.

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si, in acelasi timp, vicepresedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, doctorul Aurel Vainer, a fost numit cetatean de onoare al Capitalei in semn de recunoastere pentru apararea si promovarea valorilor traditionale…

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”. Arsinel a primit distinctia in plin…

- Alexandru Arsinel a primit, luni, Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei. Distinctia i-a fost acordata, in cadrul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, de catre viceprimarul Bucurestiului dr.arh. Michaela Tomnita Florescu. Acelasi titlu i-a fost conferit, in cadrul aceluiasi…

- Emoții mari pentru cei prezenți la un eveniment in momentul in care Felicia Filip a urcat pe scena. Soprana a fost invitata pentru a-i inmana lui Alexandru Arșinel titlul de cetațean de onoare, iar in momentul cand a urcat scarile, ea s-a impiedicat fiind gata sa cada pe scena. Toți cei prezenți s-au…

- Una dintre cele mai mari artiste ale Romaniei a fost la un pas sa se prabuseasca pe scena. Este vorba despre Felicia Filip, care era sa cada in timp ce urca pe scena pentru a inmana un premiu. Actrita in varsta de 58 de ani le-a dat emotii celor prezenti in sala, care s-au gandit ca i s-a facut rau.

- Într-un comunicat transmis de Primaria Capitalei, primarul Gabriela Firea anunța ca luni, cu ocaza Galei Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, la Teatrul Odeon, actorul Alexandru Arșinel și scriitoarea Ileana Vulpescu vor primi titluri de catețean de

- Potrivit informațiilor aparute pe site-ul Primariei Municipiului Dej, IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, ar urma sa primeasca titlul de „cetațean de onoare” al municipiului Dej. Momentan, proiectul de hotarare se afla in dezbatere…

- Radu Mazare, fostul edil al orașului Constanța, in prezent disparut in Madagascar din cauza problemelor pe care le are cu legea, a fost protagonistul unui dialog incredibil in urma cu patru ani. La scurt timp dupa ce in 2014 Simona Halep a fost declarata Cetațean de Onoare al orașului Bușteni, Mazare…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta demararea constructiei mai multor parcari subterane si supraterane, in paralel cu taxarea domeniului public, una dintre acestea fiind amplasata in zona Garii de Nord, iar o alta in Piata Constitutiei. „Va fi demarata constructia de parcari subterane…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- In Noaptea de Revelion o cursa cu taxiul a ajuns sa coste triplu. Pe motiv ca nu merg aparatele de taxare, unii șoferii au facut prețurile dupa cum au vrut. Mii de oameni au fost ieri pe strazile Capitalei. Ca au petrecut in restaurante, cluburi sau ca au asistat la concertul de Revelion din Piața George…

- Sase preoti baimareni, sase „stalpi ai societatii” vor primii recunoastere si recunostinta din partea Administratiei Publice Locale Baimarene. Acestora le va fi decernat titlul de „Cetatean de Onoare” in semn de recunostinta pentru aportul adus dezvoltarii comunitatii. Primul titlu propus spre decernare…

- Cunoscutul profesor-sculptor Gheorghe Alupoaie a devenit “Cetațean de Onoare al Vasluiului”. Profesorul Gheorghe Alupoaie, sculptorul care a adus faima Vasluiului, a primit titlul de “Cetațean de Onoare”. Titlul i-a fost decernat personal de primarul Vasile Paval, dupa ce Consiliul Local Vaslui a votat…

- Vlad Plahotniuc, Constantin Botnari și Tudor Golub au devenit cetațeni de onoare ai satului Zahoreni, raionul Orhei, dinstincții oferite cu ocazia aniversarii a 440 ani de la prima atestare a satului Zahoreni. Liderul PD nu a fost prezent la festivitate pentru a-și lua diploma.

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie…

- Dupa o lunga perioada in care Primaria Pitesti nu a mai decernat titlul de cetatean de onoare, in aceasta luna va fi conferita o noua astfel de distinctie. Cel care va primi titlul de ...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…

- "Scrisoare deschisa catre Primaria Municipiului Bucuresti, In atenția doamnei Primar General Gabriela Firea Domna Primar General Gabriela Firea, Ma numesc Ionuț Matache și sunt un cetațean, in varsta de 29 de ani, al Municipiului București. Sunt unul din cetațenii pe care i-ati…

- Dupa o pauza de patru ani, Fundația Europeana Dragan și Primaria municipiului Lugoj, in parteneriat cu saptamanalul „Redeșteptarea”, au organizat cea de-a VII-a ediție a “Galei premiilor lugojene”. In cadrul ceremoniei, care s-a desfașurat in sala Teatrului Municipal „Traian Grozavescu”, primarul…

- Sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit sa dea explicatii cu privire la organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei a fost anulata din lipsa de cvorum, in conditiile in care grupurile PSD, ALDE…

- Cuprinsa de fiorul momentului primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat ca va propune Consiliului General al Municipiului București ca Piața Victoriei sa poarte numele Regelui Mihai.

- Grupul consilierilor municipali PNL considera ca implementarea biletului unic de calatorie Metrorex - RATB este oportuna, dar aceasta decizie trebuie "sa stea pe fundamente solide". "Ședința de îndata convocata de primarul Capitalei, bataie de joc la adresa…

- Metrorex și RATB au reluat discuțiile privind emiterea și vanzare biletului unic, potrivit unui ordin de ministru pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor. Acordul de principiu privind oferta tarifara integrata pentru sistemul de transport public din Municipiul București a fost…

- Trei militari raniti in teatrele de operatii au primit astazi, titlul de ldquo;Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti", in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Primaria Capitalei in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor. Colonelul rtr Dorin Petrut, plutonierul major rtr Daniel…

- Gabriela Firea a declarat, referitor la faptul ca premierul a criticat amplasarea unui Târg de Craciun în Piata Victoriei de catre Municipalitate, ca nu doreste sa comenteze afirmatia lui Mihai Tudose, mentionând ca vrea sa îsi canalizeze „gândul si energia”…

- INVITATIE Hușenii sunt maine așteptați la sarbatoarea Zilei Naționale, care va incepe la ora 09,30, in Piața Tricolorului! Pe langa ceremonia la care vor participa ostașii UM 01776, structurile MAI, dar oficialitațile locale și județene, publicul va avea parte de surprize. Va vaea loc o parada de tehnica…

- TITLU RETRAS … La inițiativa consilierului local independent Bogan Sarbu, in ședința ordinara a CLM Barlad a fost retras titlul de cetațean de onoare al Barladului, care i-a fost acordat in anul 2003, cand era doar episcop vicar al Episcopiei Hușilor. Expunerea de motive a consilierului independent,…

- Istoricul Mihai Ștefan Ceausu a primit, ieri, de Ziua Bucovinei, titlul de Cetațean de Onoare al județului Suceava. Diploma si titlul de cetațean de onoare i-au fost inmanate de presedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, in cadrul sedinței solemne in care s-au celebrat 99 de ani de…

- "Avem o preocupare constanta in ceea ce privește domeniul smart city, de aceea vom publica pe SEAP, in cateva zile, anunțul privind demararea procedurii de achiziție pentru o strategie smart city pentru Capitala. Ne dorim acest lucru pentru ca avem foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante…

- Helmuth Duckadam, legendarul portar al Stelei, in prezent președinte de imagine la FCSB, a fost numit zilele trecute cetațean de onoare al Bucureștiului, distincție ce i-a fost acordata in urma unui proiect de hotarare adoptat de Consiliul General al Municipiului București. Vestea nu i-a picat bine…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca va fi lansata in zilele urmatoare o licitatie pentru proiectele ce vizeaza transformarea Bucurestiului intr-un Smart City. „In ceea ce priveste conceptul de Smart City, avem o preocupare constanta, iar in cateva zile va fi urcata…