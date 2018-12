Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep ar urma sa fie devansata in fruntea clasamentului WTA de Karolina Pliskova, numarul doi mondial, pana la finalul anului 2019, cel putin in viziunea legendarei Chris Evert, care sustine ca romanca nu va mai putea rezista dupa doi ani in fruntea tenisului feminin, transmite Mediafax.CITEȘTE…

- Chris Evert și martina Navratilova au analizat anul 2018 intr-o serie de emisiuni inregistrate pentru WTA. Halep a fost nominalizata pentru cea mai buna lovitura de backhand, dar e scoasa din calculele pentru șefia tenisului in 2019. "Simona trebuie sa lucreze atat de mult pentru ca nu are…

- Simona Halep ar urma sa fie devansata in fruntea clasamentului WTA de Karolina Pliskova, numarul doi mondial, pana la finalul anului 2019, cel putin in viziunea legendarei Chris Evert, care sustine ca romanca nu va mai putea rezista dupa doi ani in fruntea tenisului feminin.

- Smiley a reușit sa capteze toata atenția fnilor cu o fotografie in care apare alaturi de cea mai buna jucatoare de tenis din lume, romanca Simona Halep. In mediul online, cantarețul Smiley a postat o fotografie in care apare impreuna cu nimeni alta decat jucatoarea de tenis Simona Halep. Fotografia…

- Simona Halep, locul I WTA, va incepe sezonul 2019 in a doua saptamana a lunii ianuarie, la turneul de categorie Premier de la Sydney, care incepe din 7 ianuarie. La aceasta competitie, vor mai participa multe dintre jucatoarele de top, germana Angelique Kerber, locul 2 WTA, japoneza Noami Osaka, locul…

- Rennae Stubbs Australia, 47 de ani , fosta jucatoare de tenis, a anuntat, vineri, ca nu va fi antrenoarea Simonei Halep in sezonul viitor, preferand sa ramana alaturi de Karolina Pliskova 8 WTA , cu care colaboreaza incepand din aceasta toamna, scrie Romania TV. Simona Halep s a despartit dupa patru…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a luat o decizie importanta in aceasta dimineața. Jucatoarea noastra nu va participa la Turneul Campioanelor de la Singapore, competiție care va incepe pe 21 octombrie, astfel ca anul acesteia este incheiat. In ciuda retragerii de la Singapore, Simona e sigura ca va…

- Liderul mondial in clasamentul WTA va avea adversare dificile la Kremlin Cup, mai ales ca vine dupa o accidentare la spate. In primul tur va sta, dar apoi va intalni invingatoarea dintre Anastasia Pavlyuchenkova (35 WTA) și Ajla Tomljanovic (46 WTA). In "sferturi", cel mai probabil va juca…