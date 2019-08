Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep, locul 4 WTA, va evolua, joi, dupa ora 21.30, cu americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venita din calificari, în turul al doilea al US Open, informeaza News.ro. Meciul acesta este al doilea de pe arena centrala Arthur Ashe, dupa întâlnirea masculina Alexander…

- Simona Halep s-a impus cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2, iar in doi va juca impotriva americancei Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA). Simona Halep, ANUNT INGRIJORATOR dupa primul meci la US OPEN 2019. Ce se intampla cu fostul lider WTA La scurt timp dupa meci, Simona Halep a mers in Times…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, dupa ce a trecut de americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA), iar dupa meci a mers in Times Square, cea mai cunoscuta intersecție din New York. Romanca s-a impus cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2, iar in turul II va juca impotriva…

- Sorana Cirstea, locul 106 WTA, a invins-o, in noaptea de marti spre miercuri, cu scorul de 7-5, 6-2, pe Katerina Siniakova din Cehia, locul 37 WTA, calificandu-se in turul al doilea al US Open, potrivit news.roCirstea s-a impus dupa un meci de o ora si 22 de minute. In faza urmatoare…

- Americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venita din calificari, a invins-o, marti, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, pe Katerina Kozlova din Ucraina, locul 74 WTA, calificandu-se in turul al doilea al US Open.

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Gabriela Ruse au obtinut victorii, luni, la New York, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Begu (92 WTA), care va implini 29 ani de 26 august, a invins-o pe turcoaica Pemra Ozgen…

- *Simona Halep este direct acceptata in turul al doilea al turneului Rogers Cup de la Toronto. Detinatoarea trofeului va juca miercuri fie cu jucatoarea franceza Kiki Mladenovic, beneficiara a unui wild card, fie cu o jucatoare venita din calificari. Daca va trece de turul al doilea, Halep se va…

- US Open devine, astfel, turneul de tenis cu cele mai mari premii din istorie. Castigatorii la simplu feminin si masculin vor primi cate 3,85 de milioane de dolari (3,43 miloane de euro). In comparatie, la ultimul grand slam, cel de la Wimbledon, Simona Halep si Novak Djokovic au fost premiati cu…