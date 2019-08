Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana Taylor Townsend a declarat, dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep în turul doi la US Open, ca a evoluat împotriva româncei ca si cum nu ar fi avut nimic de pierdut. Ea a mentionat ca Halep i-a dat câteva sfaturi bune dupa confruntarea loc precedenta, de la…

- Cehoaica Petra Kvitova (6 WTA) a fost eliminata azi de nemțoaica Andrea Petkovic (88 WTA), in turul secund de la US Open, scor 4-6, 4-6. Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) se dueleaza azi cu americanca Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA), in turul II al turneului de Mare Șlem de la US Open. Partida…

- Ana Bogdan (26 de ani, 152 WTA) și Sorana Cirstea (29 de ani, 106 WTA) joaca astazi meciurile din turul secund de la US Open. Infruntarile romancelor vor fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport incepand cu ora 18:00. Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) joaca astazi, dupa ora 21:00, impotriva…

- Mats Wilander, expertul Eurosport, a analizat prestația Simonei Halep din primul tur la US Open și este de parere ca „a fost meciul perfect pentru ea”. Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, dupa ce a trecut de americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA), iar in turul…

- Simona Halep (nr. 4, 27 de ani) se pregatește de turul secund la US Open 2019, contra americancei Taylor Townsend (nr. 118, 23 de ani), dar și de atacarea primei poziții a clasamentului WTA pana la finele sezonului. Meciul se joaca joi. A indepartat un bolovan important din drum, iar acum poate respira…

- Jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova va fi adversara romancei Simona Halep in turul secund al turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), cu premii totale de 2.944.486 dolari, dupa ce a trecut marti, in runda inaugurala, de spaniola Carla Suarez, 6-4, 6-1. Rusoaica s-a impus dupa…

- Simona Halep a depașit cea mai buna performanța bifata vreodata la Wimbledon (semifinala din 2014), jucatoarea noastra urmând sa joace sâmbata pentru trofeul de la All England Club (cu Serena Williams sau Barbora Strycova). Simona a trecut de-o maniera impresionata de Elina Svitolina (6-1,…

- WIMBLEDON 2019 // Monica Niculescu (31 de ani, 113 WTA) a avansat in turul secund al turneului de la Wimbledon, dupa o revenire impresionanta reușita in primul tur in fața nemțoaicei Andrea Petkovic (31 de ani, 70 WTA), pe care a invins-o in trei seturi, scor 2-6, 6-2, 7-5. Simona Halep și Mihaela Buzarnescu…