Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a distrat alaturi tatal sau si nu a ezitat sa isi etaleze calitatile de cantareata, precum si cele de dansatoare (sursa video: facebook / doar tenis). Simona Halep, decizie neasteptata legata de noul antrenor. "Vreau sa vad cum va fi!" Darren Cahill și Simona Halep au…

- Tenismena a mers alaturi de cațiva oameni dragi, printre care și tatal ei, intr-un club din București, la un concert susținut de Andra. In filmulețul postat pe Facebook de cei de la Doar tenis se poate vedea cum Simona Halep se bucura de muzica, fredonand alaturi de tatal ei melodiile cantate de Andra.…

- Simona Halep a anuntat cum a rezolvat problema antrenorului, dupa ce s-a despartit recent de Darren Cahill, care a spus ca vrea sa stea mai mult cu familia. ”Sunt înca în vacanta, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor perioada urmatoare, vreau…

- Daniel Ghita este gata sa se bata cu Catalin Morosanu si de aceea l-a si provocat cu putin timp in urma pentru o lupta in ringul de K1. Fostul campion mondial a revenit recent in ring, dar e sceptic in privinta conditiilor propuse de Morosanu, declarand ca e pregatit de o batalie chiar si pe Arena Nationala,…

- Cabral Ibacka a reacționat la scurt timp dupa ce a aflat ca Florin Busuioc a suferit un atac cardiac. Intr-o postare pe pagina de Facebook, prezentatorul a rabufnit: „Hai, Busule, hai! Te rog, ca maine e frumos afara!”. Vestea a picat ca un traznet, iar starea sanatații prezentatorului rubricii Meteo…

- Sibiul este prima regiune din Romania care isi va lansa o moneda locala, Sibcoinul, in 21 noiembrie, la Bucuresti, aceasta moneda urmand sa fie folosita pe durata anului 2019, cand judetul va fi Regiune Gastronomica Europeana, a anuntat marti consortiul Regiunii Gastronomice Sibiu, pe pagina oficiala…

- Dupa ce a cerut sa fie scos din lista de semnatari ai scrisorii de susținere a primarului Gabriela Firea, regizorul Chris Simion a scris ca se distanțeaza de acest conflict despre care spune ca l-a generat și care nu ii aparține. Reacția lui Chris Simion-Mercurian, regizor și autor, vine dupa ce a aflat…

- Criza in tenis. Dupa Elena Bogdan, și Alexandra Cadanțu solicita ajutor financiar, pentru continuarea carierei. Tenisul romanesc nu inseamna doar Simona Halep sau doar cele 6 romance aflate in Top 100 (Halep, Buzarnescu, Begu, Cirstea, Niculescu și Bogdan). Inseamna și dramele sportivilor care se pierd…