Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a intrecut-o pe australianca Ashleigh Barty cu 7-5, 7-5.Parcursul execelnt al Simonei vine in ciuda…

- SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul 9 mondial, va fi adversara romancei Simona Halep in sferturile de finala ale turneului de...

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a obtinut o victorie facila, dar spectaculoasa, in fata slovacei Viktoria Kuzmova (20 de ani, 46 WTA), scor 6-0, 6-0, dupa doar 45 de minute, in optimile de finala de la WTA Madrid. Pentru Halep urmeaza duelul cu Ashleigh Barty (locul 9 WTA), care va avea loc joi.Dupa…

- Ashleigh Barty a invins-o in optimi pe sportiva din Kazahstan Iulia Putinteva, numatul 43 WTA, scor 4-6, 6-1, 6-2, in doua ore si cinci minute. Simona Halep s-a calificat in sferturi tot miercuri, trecand de jucatoarea Viktoria Kuzmova din Slovacia, locul 46 WTA, scor 6-0, 6-0. Halep…

- Jucatoarea de tenis Ashleigh Barty (Australia, nr. 9 WTA) va fi adversara Simonei Halep in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut in optimi de Iulia Putinteva (Kazahstan), scor 4-6, 6-1, 6-2. Barty, 23 de ani, cap de serie…

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat în sferturile de finala ale turneului de la Madrid. Sportiva noastra a trecut în minimum de seturi, 6-0; 6-0, de Viktoria Kuzmova (Slovacia; 46 WTA). Românca nu a avut probleme de-a lungul partidei de 45 de minute. Practic, Simona a cedat…

- Romanca nu a avut probleme de-a lungul partidei de 45 de minute. Practic, Simona a cedat mai putin de 15 puncte in sfertul de finala. S-a descurcat exemplar la serviciu si la retur, iar acum se pregateste de meciul din urmatorul tur. In sferturi, Simona Halep va juca impotriva invingatoarei din meciul…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, joaca astazi impotriva slovacei Viktoria Kuzmova, in optimile turneului de pe zgura de la Madrid. Va fi prima intalnire dintre cele doua sportive, cu reprezentanta noastra in rol de mare favorita. Simona Halep n-a mai pierdut in fața unei adversare din afara topului…