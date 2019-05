Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, campioana en titre, a declarat ca stia ca poate castiga meciul cu Magda Linette, in fata careia s-a impus in cele din urma in trei seturi, joi, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Halep a obtinut o victorie in trei seturi si in primul…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de poloneza Magda Linette (27 de ani, 87 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-3 și s-a calificat in șaisprezecimile de finala de la Roland Garros. „Am condus in setul secund, dar mi-am pierdut concentrarea. Nu m-am simțit foarte bine astazi. Trebuie sa mai lucrez la agresivitate.…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a scapat de marea rivala de la Roland Garros in viziunea bookmakerilor. Olandeza Kiki Bertens (27 de ani, 4 WTA) a abandonat in meciul din turul secund cu Viktoria Kuzmova (21 de ani, 46 WTA), la scorul de 1-3. Simona Halep (3 WTA) și poloneza Magda Linette (87 WTA) se…

- Simona Halep și Monica Niculescu le intalnesc azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic ➤ Partida incepe in jurul orei 18.00 ➤ Meciul la dublu este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, duminica, pe Aeroportul Henri Coanda, ca nu a simtit niciun fel de presiune in turneul de la Miami, acolo unde putea reveni pe prima pozitie WTA daca disputa finala, precizand ca a fost destule saptamani pe locul 1 mondial.Citește și: Liderul PNL…

- Simona Halep (27 de ani), locul 3 WTA, și Karolina Pliskova (27 de ani), poziția a 7-a in lume, se vor intalni, in aceasta noapte, de la ora 03:00, in semifinalele turneului de la Miami. Meciul este unul extreme de important pentru jucatoarea noastra! In cazul unui succes, Super-Simo va reveni in fruntea…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, locul 2 WTA si cap de serie numarul 3, a fost învinsa, marti, cu scorul de 7-6 (6), 3-6, 6-2, de australianca Ashleigh Barty, locul 11 WTA si cap de serie numarul 2, în sferturile de finala ale Miami Open, transmite News.ro.Barty s-a impus dupa…

- Simona Halep, locul 3 WTA, va juca azi in turul III al turneului de la Miami cu slovena Polona Hercog, locul 93 WTA. Meciul nu va incepe mai devreme de ora 20:00 și va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport. Jucatoarea din Romania va evolua pe terenul central in cel de-al doilea…