- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) debuteaza azi la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Romanca o infrunta pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA). Partida va incepe in jurul orei 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. ...

- ​Jucatoarea de tenis Nicole Gibbs, adversara Simonei Halep în turul I al US Open, a suferit de cancer la glandele salivare, fiind operata cu succes în luna mai, potrivit News.ro. Gibbs a anuntat, la 14 mai, ca sufera de o forma rara de cancer si din acest motiv nu va evolua în…

- Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, va juca, sambata, la Wimbledon, in compania Serenei Williams, cap de serie 10, a cincea finala de grand slam, a treia de turneu in acest an si cea cu numarul 36 (in total) din cariera, la simplu. Jucatoarea romana a castigat un singur grand slam,…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul 7 in clasamentul WTA o infrunta astazi pe Mihaela Buzarnescu in turul secund al turneului de la Wimbledon. Aceasta este a doua intalnire dintre cele doua sportive. Primul meci a avut loc in anul 2008 cand s a impus Simona Halep. UPDATE. ora 17.00Simona…

