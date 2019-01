Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, care a depașit-o pe Kaia Kanepi in primul tur de la Australian Open 2019 si-a asigurat un cec de 105.000 dolari australieni si 70 de puncte WTA, va juca turul secund cu americanca Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), victorioasa in prima runda contra rusoaicei Veronika Kudermetova, cu 6-3, 3-6,…

- Simona Halep a spus ca Gheorghe Hagi este eroul ei.”Gheorghe Hagi a fost eroul meu. Am fost extrem de bucuroasa sa-l intalnesc cand eram copil. Iar cand am descoperit ca stia cine sunt, nu mi-a venit sa cred.L-am intalnit la un meci jucat de Steaua in Liga Campionilor. A fost foarte amabil si mi-a oferit…

- Lider mondial în tenisul feminin, Simona Halep a demonstrat de mai multe ori ca se descurca destul de bine și cu mingea de fotbal. Românca a vorbit, într-un interviu pentru site-ul FIFA, despre pasiunea sa pentru fotbal si abilitatea de a jongla cu mingea, dar și despre eroul sau din…

- Simona Halep a vorbit intr-un interviu acordat site-ului FIFA despre pasiunea ei despre fotbal si a dezvaluit care este recordul personal la jonglat cu mingea. Yes, Simona #Halep is better at football than you (Video @Simona_Halep) pic.twitter.com/17ZB7Ws2iN — We Are Tennis (@WeAreTennis)…

- cuprins: "Eu sunt al patrulea, dupa Balint, Majearu, Adrian Ilie" "Romania '94 era ce e azi Liverpool" "Mutu, Chivu, Radoi, Adi Ilie ar fi avut loc in Generația de Aur" "Daca faceai ce facea Hagi, iți rupeai glezna!" "Niciun impresar roman nu va ajunge la nivelul lui Giovanni" Gazeta Sporturilor i-a…

- Dragana Cvijic (28 de ani) este unul dintre cei mai buni pivoți din lume. Sarboaica de la CSM București vorbește despre pasiunea pentru fotbal. Cvijic face parte din lotul Serbiei de la CE din Franța. Romania și Serbia se pot intalni in semifinale. Romania debuteaza in grupa principala duminica, de…

- Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, ii da dreptate lui Gheorghe Hagi si considera ca Romania trebuie sa aiba echipe calificate direct in grupele Ligii Campionilor si Ligii Europa, informeaza News.ro"Eu cred ca Gica are suta la suta dreptate. Am auzit, am citit, pentru mine are suta la suta…