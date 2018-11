Stiri pe aceeasi tema

- Liderul WTA, Simona Halep, a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Este pentru prima data cand jucatoarea de tenis din Romania caștiga acest trofeu.Simona Halep le-a devansat pe Angelique Kerber, Petra Kvitova, Naomi Osaka și Caroline Wozniacki, scrie mediafax.ro.…

- S-au stabilit cele opt jucatoare care vor participa la Turneul Campioanelor 2018, de la Singapore. Romanca Simona Halep, germanca Angelique Kerber, daneza Caroline Wozniacki, japoneza Naomi Osaka, cehoaica Petra Kvitova, americanca Sloane Stephens, cehoaica Karolina Pliskova și ucraineanca Elina Svitolona…

- Liderul WTA a fost așteptat chiar de președintele turneului, Aleksey Selivanenko și de vicepresedintele Federatiei de Tenis din Rusia. Halep a postat pozele pe rețelele de socializare. In plus, principala favorita a competiției a gasit și un cadou in luxoasa camera de hotel. Pe pat se afla…

- Simona Halep a declaraqt ca marele sau obiectiv este sa castige Turneului Campioanelor, competitie la care cea mai buna performanta obtinuta este o finala. Cu 10 zile inaintea turneului ce va reuni cele mai bune opt jucatoare de tenis din lume, casele de pariuri au anuntat cotele pentru castigatoarea…

- Simona Halep s-a retras de la New Haven. Se menajeaza pentru US Open. Dupa titlul de la Montreal și finala de la Cincinnati, liderul WTA a acuzat o stare de oboseala, care a putut fi vizibila la finala de duminica noapte, pierduta la olandeza Kiki Bertens. Decizia de a renunța la participarea la Connecticut…

- Simona Halep atinge „cota” impresionanta de 42 de saptamani petrecute in postura numarului 1 mondial și se menține pe aceasta poziție cel puțin pana dupa „US Open” 2018. TOP 10 WTA (la zi) 1. Simona Halep 8.061p 2. Caroline Wozniacki 5.975p 3. Sloane Stephens 5.482p 4. Angelique Kerber 5.305p 5. Petra…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 42 ca lider in clasamentul WTA, cu 2.086 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 1.926 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a jucat finala turneului de la Cincinnati, iar daneza a fost eliminata…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 42 ca lider in clasamentul WTA, cu 2.086 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 1.926 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a jucat finala turneului de la Cincinnati, iar daneza a fost eliminata…