- De obicei discreta cu viața ei personala, Simona Halep nu s-a mai ascuns: și-a scos iubitul in lume, in persoana omului de afaceri Toni Iuruc, scrie Click! . Fotoreporterii Click! i-au surprins pe Simona Halep (27 de ani) și pe Toni Iuruc (40 de ani) pe o plaja din Mamaia, vineri dupa-amiaza. Cei doi…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a caștigat finala Wimbledon, invingand-o pe Serena Williams, 6-2, 6-2, ajungand la doua trofee la turneele de Grand Slam. Simona Halep, care revine azi in țara, va fi premiata de autoritațile romane. Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a anunțat ca Primaria ii va…

- Simona Halep a cucerit primul trofeu de la Wimbledon pentru tara noastra, trecand de Serena Williams, dupa un meci de vis in care a comis doar trei greseli nefortate, cele mai putine din istoria finalelor de Grand Slam.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ion Țiriac, președintele FRT și unul dintre mentorii Simonei, a analizat performanța istorica realizata de romanca. „Istoria are doua saptamani. Cand a revenit dupa…

- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) joaca sambata in a 5-a finala de Grand Slam din cariera. Halep o va infrunta in ultimul act de la Wimbledon pe Serena Williams (10 WTA, 37 de ani). Partida are loc de la ora 16:00, și va fi in direct pe Eurosport și liveTEXT pe GSP. ...

- Simona Halep (27 ani) s-a calificat in finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe ucrainenca Elina Svitolina (24 de ani) cu scorul de 6-1, 6-3. Aceasta va fi prima finala pe care Simona o va juca la Wimbledon și cea de-a cincea de Grand Slam din cariera sa. Ea a mai ajuns in finala la Roland…

- SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Organizatorii de la Wimbledon au anunțat programul complet de luni, o zi in care se vor desfașura toate cele 16 meciuri din optimile de finala de pe tabloul masculin și de pe cel feminin. Confruntarea dintre Halep și Gauff e programata…

