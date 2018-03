Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Irina Begu s-au calificat, vineri, in „optimile” probei de dublu de la Miami, dupa ce au caștigat meciul cu perechea Julia Goerges / Bethanie Mattek-Sands, scor 7-6(3), 7-6(6).

- Simona Halep si Irina Begu vor face pereche in aceasta seara la dublu, in direct la Digi Sport 2. Cele doua romance le vor infrunta pe Julia Goerges si Bethanie Mattek-Sands, intr-un duel programat in jurul orei 20.30, scrie digisport.ro.

- Prestatia Simonei Halep din turul doi de la Miami a fost analizata in detaliu de presa franceza, interesata in mod direct de meciul in care a evoluat si tanara speranta a Hexagonului, Oceane Dodin. 'L'Equipe' a titrat: "Oceane Dodin a rezistat superb, dar s-a inclinat in fata Simonei Halep".…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al treilea al turneului de tenis de la Miami, dupa o partida extrem de grea în fața franțuzoaicei Oceane Dodin.Numarul 1 mondial a reușit sa câștige meciul în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-3, 7-5, dupa doua ore…

- Organizatorii turneului de la Miami au anunțat orele de start ale meciurilor disptutate de Simona Halep, Irina Begu și Monica Niculescu. Cele trei romance vor evolua la dublu. In jurul orei 20:00, Simona și Irina vor face pereche in meciul cu Julia Goerges și Bethanie Mattek-Sands in debutul turneului…

- Simona Halep- Oceane Dodin 2-1, in turul 2 la Miami Open. Romanca a caștigat meciul disputat impotriva franțuzoaicei de 21 de ani, Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal din postura de “lucky loser”, in trei seturi: 3-6, 6-3,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Jucatoarea romana de tenis Irina-Camelia Begu a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Miami (SUA), fiind invinsa in doua seturi, 6-1, 6-1, de americanca Danielle Collians, venita din calificari, intr-o partida disputata miercuri. Tot miercuri, Monica Niculescu a acces in turul secund al…

- Irina Begu (27 ani, locul 37 WTA) a fost recompensata pentru participarea la aceasta proba cu 15.610 dolari si 10 puncte WTA.Tot miercuri, Monica Niculescu a acces in turul secund al probei de simplu de la Miami, invingand-o cu 6-2, 6-4 pe kazaha Iulia Putinteva.Simona Halep,…

- Niculescu a trecut in runda inaugurala de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 75 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc. In turul doi, Niculescu va evolua in compania slovacei Magdalena Rybarikova, favorita 17, care a avut bye in runda inaugurala. Niculescu si Rybarikova…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a decis sa participe și in proba de dublu a turneului de la Miami. Simona Halep va face din nou pereche cu Irina Begu, așa cum s-a intamplat la turneele de la Shenzen și Indian Wells. In primul tur, Simona Halep și Irina Begu vor juca impotriva perechii Julia Goerges - Bethanie…

- Monica Niculescu, singura romanca in calificari la Miami. Este favorita 1 a preliminariilor. Turneul din categoria Premier Mandatory se disputa in perioada 19 martie – 1 aprilie și are premii totale de 7.972.535$. Ghinion teribil pentru romanca Monica Niculescu (30 ani). Este ”prima sub linie” la Miami,…

- Simona Halep și-a aflat prima adversara de la turneul Premier Mandatory de la Miami, în urma tragerilor la sorți de luni dimineața.Astfel, luni dimineata a avut loc tragerea la sorti a turneului de la Miami (20 martie - 1 aprilie), iar Halep se poate declara norocoasa. Simona…

- Simona Halep a reușit sa se califice mai departe în turneul de la Indian Wells, dupa o victorie extrem de grea în fața unei jucatoare venite prin intermediul unui wild card.Astfel, numarul 1 mondial a reușit sa o învinga pe americanca Caroline Dolehide (locul 165 WTA),…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Irina Begu (36 WTA) s-a calificat, miercuri noapte, in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, impunandu-se intr-o ora si 45 de minute in fata Alexandrei Krunic (47 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1. Irina Begu va joaca la dublu cu Simona Halep, in aceasta seara.

- Irina Begu s-a impus intr-o ora si 44 de minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5. Premiul pentru participarea in turul doi este de 25.465 de dolari si 35 de puncte. Jucatoarea Monica Niculescu, locul 71 WTA, venita…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, vizeaza castigarea unui bonus de un milion de dolari la Indian Wells, oferit de organizatori pentru castigatoarea ambelor titluri la turneul californian, la simplu si dublu, potrivit site-ului WTA. Halep, care anul acesta si-a…

- Monica Niculescu a invins-o, in turul doi al calificarilor, pe italianca Roberta Vinci, numarul 147 mondial, scor 6-0, 6-4, intr-o ora si noua minute de joc. De-a lungul intalnirii, Niculescu a reusit sapte break-uri, dintre care trei in primul act si patru in cel de-al doilea, si si-a cedat serviciul…

- Simona Halep ramane pe locul 2, la doar 45 de puncte in urma lui Caroline Wozniacki, dar la inceputul saptamanii viitoarre, dupa incheierea turneului de la Dubai, va redeveni numarul 1 mondial. Mihaela Buzarnescu a reusit un salt de patru pozitii, intrand in premiera in Top 40 WTA dupa ce…

- Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a beneficiat, vineri, de abandonul germanei Julia Goerges, locul 10 WTA si cap de serie numarul 9, la scorul de 6-4, 2-1 si s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha. Germana a acuzat o accidentare la sold.Kvitova va…

- Serena Williams a primit un wild-card la turneul Premier Mandatory de la Miami și se poate infrunta cu 4 romance. Oficialii turneului de la Miami au anunțat astazi ca Serena Williams a acceptat invitația lor. Competiția se desfașoara in perioada 20 - 31 martie, iar Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina…

- Ana Bogdan, 86 WTA, a confirmat convocarea in lotul de Fed Cup. "Pot confirma ca am fost convocata si maine (marti - n. red.) voi pleca spre Cluj. Momentan nu pot da mai multe detalii", a declarat Ana Bogdan. Ana Bogdan are un inceput de an de-a dreptul spectaculos, cu victorii in fata…

- Simona Hale nu va face deplasarea la Cluj, pentru a juca la Fed Cup. Sâmbata, sportiva a vorbit despre meciul cu Canada: ”Fizic, sunt destul de ok, talpa dreapta este înca cu probleme, dar s-a dezumflat, nu mai este asa umflata. Încerc…

- Petra Kvitova, beneficiara unui wild card, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, dupa ce spulberat-o pe favorita nr. 2, letona Jelena Ostapenko, 6-0, 6-2. Kvitova, fost N. 2 mondial, acum locul 29 WTA, s-a impus…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Simona Halep a trecut cu brio de turul secund de la Australian Open, reușind sa o învinga rapid pe canadianca Eugenie Bouchard.Halep a învins-o pe adversara sa în doua seturi, cu scorul 6-2, 6-2, într-o partida care a durat doar o ora și 7 minute.Doar…

- Irina Begu a fost eliminata, miercuri, de la turneul de tenis Australian Open, disputat la Melbourne, dupa ce a fost învinsa de croata Petra Martic.Românca a pierdut meciul în doua seturi, cu scprul 6-4, 7-6(3).Pentru parcursul sau, Begu va primi 80.000 de…

- Simona Halep s-a calificat și in finala probei de dublu de la Shenzen, alaturi de compatriota Irina Begu. La finalul meciului, liderul din clasamentul WTA a laudat-o pe Begu pentru prestația din meciul din semifinala de dublu. "Cred ca am jucat foarte bine la simplu, a fost un meci dificil. Amandoua…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep si partenera sa de dublu, Irina Camelia Begu s au calificat in finala de dublu a turneului de la Shenzhen. Cele doua sportive au fost adversare in prima semifinala a zilei in proba de simplu, partida adjudecata de Simona Halep. Simona Halep va juca maine atat finala…

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri în finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a trecut în semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania),…

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen.

- Liderul mondial Simona Halep s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, faza in care o va intalni pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Simona Halep (26 ani), principala…

- La 19 ani, Sabalenka, inalta de 1,82 metri inaltie, face parte din categoria jucatoarelor cu o singura abordare tactica a partidelor: sa loveasca mingea cat pot de tare. Nu conteaza pozitia in care se afla, nici unde se duce mingea. Cand nimereste terenul, nu e usor de returant, dar nici imposibil pentru…

- Simona Halep a invins o, scor 6 2, 6 2, pe Aryna Sabalenka si s a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen China , unde o va intalni pe Irina Begu.Irina Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins o, cu scorul de 7 5, 7 5, pe sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, a patra favorita, s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o cu 7-5, 7-5 pe unguroaica Timea Babos, cap de serie numarul opt, potrivit AGERPRES. Citeste si: RATB…

- Ziua de miercuri a inceput foarte bine, cu victorii obtinute de Irina Begu (43 WTA) si de Simona Halep (1 WTA) in optimi. Din pacate, Romania a ratat sansa de a avea trei sportive printre ultimele opt ramase in competitie.

- Simona Halep și Irina Begu au facut echipa la dublu și s-au calificat in semifinalele turneului de la Shenzhen in fața cuplului romanesc Irina Bara/Mihaela Buzarnescu, scor 4-6, 6-4, 13-11. A fost o nebunie de joc! Begu și Halep au fost la un pas de eliminare in super-tiebreak, cand au fost conduse…

- Irina Begu si Simona Halep s au calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu de la turneul de la Shenzhen, dotat cu premii de 750.000 de dolari.Irina Begu si Simona Halep au invins cu scor 5 7, 6 2, 11 9, perechea chineza formata din Xinyun Han Chen Liang, dupa o ora si 38 de minute.In…