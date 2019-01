Simona Halep şi fotbalul Liderul WTA, Simona Halep, a vorbit pentru site-ul FIFA despre legatura sa cu fotbalul si abilitatea de a jongla cu mingea, dar si despre "Generatia de Aur" si despre preferatii sai. Halep, care a aratat ca stie sa jongleze cu mingea de fotbal, imagini cu ea aparand pe retelele de socializare, aceasta abilitate vine pentru ea natural. "Iubesc fotbalul. Tatal meu nu a avut o cariera la nivel profesionist, dar a iubit fotbalul si toata lumea imi spune ca era foarte ta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

