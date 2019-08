Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se pregatește intens de US Open, iar saptamana viitoare va juca in prima runda cu o adversara venita din calificari. La ediția de anul trecut, Halep a pierdut din primul tur.

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens a pus capat colaborarii cu antrenorul sau, olandezul Sven Groeneveld, cu mai putin de o saptamana inaintea participarii la US Open. Sloane Stephens nu a anunțat cine ii va lua locul celui care i-a fost antrenor. Sportiva americana a inceput sa se antreneze…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep se afla pe locul al patrulea in clasamentul celor mai bine platite sportive ale lumii, dat publicitatii de revista americana Forbes, in care prima pozitie este ocupata de americanca Serena Williams.

- Patrick Mouratoglou (49 de ani) afirma ca americanca Serena Williams (37 de ani, 9 WTA) mai are un singur obiectiv in cariera: sa devina cea mai titrata sportiva din istorie. Mouratoglou, antrenor Serenei Williams, a digerat cu greu infrangerea suferita de eleva lui in finala de la Wimbledon cu Simona…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu s-a schimbat nimic in relatia sa cu fostul sau antrenor Darren Cahill, dar ca ea va fi prima persoana sunata atunci cand acesta va reveni din pauza pe care si-a luat-o in ceea ce priveste antrenoratul.…

- Simona Halep (27 de ani / 8 WTA) a ajuns la Cluj, unde va participa sambata, de la ora 18:00, la un eveniment demonstrativ de tenis. Jucatoarea noastra a mers in Ardeal alaturi de fostul sau antrenor, australianul Darren Cahill, care e invitat special la eveniment. Simona Halep, Daniela Hantuchova,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, campioana la Roland Garros in 2018 și fost lider mondial, a coborat cinci pozitii si se afla pe locul 8 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa editia din acest an a Openului Frantei.

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, favorita numarul 4, s-a retras de la Roland Garros, cand era condusa cu 3-1 in primul set de slovaca Viktoria Kuzmova intr-un meci din turul al doilea, informeaza presa internationala. Bertens a avut o discutie cu medicii si a preferat sa abandoneze. Dupa ce…