- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) nu se mai teme de Serena Williams, jucatoarea pe care a invins-o o singura data in noua meciuri directe, la Turneul Campioanelor din 2014. Sambata, imediat dupa ce a eliminat-o pe Venus, constanteanca a vorbit despre confruntarea cu legendara jucatoare...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, sambata, ca meciul cu americanca Venus Williams a fost cel mai bun reusit de ea in acest an la Australian Open. ''Am facut cel mai...

- SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS 6-2, 6-3 // Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a invins-o azi pe Venus Williams (38 de ani, 36 WTA), scor 6-2, 6-3, și o va infrunta pe Serena Williams (16 WTA) in optimile de finala de la Australian Open. Meciul e programat luni. Halep a fost o enigma inaintea startului…

- Simona Halep s-a calificat fara probleme in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe americanca Venus Williams cu 6-2, 6-3, sambata, la Melbourne. In urma victoriei cu Venus Williams, Simona Halep (1 WTA) si-a asigurat un cec de 260.000 de…

- Yastremska nu si-a putut stapani lacrimile dupa infrangerea cu 2-6, 1-6, venita dupa numai o ora si sapte minute de joc, insa a fost consolata la final chiar de adversara sa. "Ai jucat foarte bine, nu plange", i-a transmis fostul lider WTA jucatoarei din Ucraina, care nu era nici nascuta in…

- "De la primul meci cu Kaia Kanepi, Simona și-a dat drumul și va urca in acest turneu de la meci la meci. Urmeaza acum meciul secolului cu Serena Williams! De ce spun asta? Pentru ca Serena e acum intr-o revenire de forma, se apropie de valoarea ei maxima. Simona urca și ea spre varf acum.…

- Serena Williams și Simona Halep se vor infrunta in optimile de finala alea Australian Open. “Sincer mi-ar face placere sa joc in fața numarului 1 mondial. In același timp, mi-ar placea ca Venus sa caștige. N-am jucat cu numarul 1 de cand m-am intors, deci mi-ar placea. Oricum ar fi, voi fi pregatita…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul Mare Șlem al anului. In turul al treilea, sportiva noastra a trecut de Venus Williams (38 de ani), pozitia a 36-a in ierarhia mondiala, in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o ora…