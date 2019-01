Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a cucerit in 2018 primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros, dar si titlurile de la Shenzhen si Montreal, jucand finale la Australian Open, Roma, Cincinnati. Simona Halep, aventuri nocturne cu un barbat misterios. Cum a fost surprinsa cea mai buna jucatoare de tenis a lumii…

- Romanca Simona Halep se afla pentru a 53-a saptamana pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, cu un avans confortabil de peste 1.000 de puncte fata de urmatoarea clasata, germanca Angelique Kerber. Podiumul este completat de daneza Caroline…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, nr. 17 mondial, va juca sambata in semifinalele turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari, cu chinezoaica Wang Qiang, dupa ce americanca Madison Keys s-a retras din cauza ca a suferit o accidentare la genunchiul…

- TURNEUL CAMPIOANELOR. Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele Turneului Campioanelor, incheind Grupa Alba pe primul loc, dupa ce a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA si castigatoarea de anul trecut a competitiei. Svitolina s-a impus cu scorul de 5-7, 7-5, 6-3, in doua ore si…

- Jucatoarea americana Sloane Stephens (locul 6 WTA, cap de serie numarul 5) a invins-o, miercuri, pe olandeza Kiki Bertens (locul 9 WTA, cap de serie numarul 8), scor 7-6 (4), 2-6, 6-3, in Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor, informeaza News.ro.In aceeasi grupa, Angelique Kerber (Germania,…

- Dirijorul Horia Andreescu va participa in premiera la Festivalul National de Teatru printr-un concert sustinut la pupitrul KamerArt Orchestra in seara de 26 octombrie, ora 18:00, la Sala Auditorium a Muzeului National de Arta al Romaniei. In program se gasesc lucrari de Jean Sibelius – Andante…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, nr. 8 mondial si favorita nr. 7, a invins-o duminica, in doua seturi, 6-2, 6-4, pe daneza Caroline Wozniacki, nr. 3 mondial si favorita nr. 2, in Turneul Campioanelor de la Singapore (WTA), dotat cu premii in valoare de 7 milioane dolari. A fost…

- Turneul Campionelor de la Singapore a inceput, astazi, cu o surpriza. Elina Svitolina a trecut lejer de Petra Kvitova, scor 6-3, 6-3, in Grupa Alba. In celalalalt meci din grupa, de la ora 14.30, daneza Caroline Wozniacki, a doua jucatoare a lumii, se va duela cu Karolina Pliskova. In Grupa Roșie, maine…