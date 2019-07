Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep - Shuai Zhan este primul meci al zilei sio este programat pe terenul 1 de la ora 15:00, in direct la Eurosport. Simona Halep a dat lovitura! Suma imensa incasata dupa calificarea in sferturile de finala de la Wimbledon 2019 Shiuai Zhang conduce cu 2-1 in partidele cu Simona…

- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) a trecut de americanca Cori Gauff (313 WTA, 15 ani), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon 2019. Simona Halep va juca in sferturi cu chinezoaica Shuai Zhang (30 de ani, 50 WTA), care a invins-o pe ucraineanca de Dayana Yastremska (19…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, locul 7 mondial, s-a calificat luni fara emotii in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut cu 6-3, 6-3 de Cori Gauff (SUA, 313 WTA). * Perechea formata din romanul Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat…

- Jucatoarea canstanteanca de tenis Simona Halep, locul 7 mondial, s a calificat luni fara emotii in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut cu 6 3, 6 3 de Cori Gauff SUA, 313 WTA .Halep, 27 de ani, cap de serie numarul 7, s a impus dupa o ora si 14 minute, in fata unei adversare…

- Jucatoarea chineza de tenis Shuai Zhang s-a calificat luni in sferturi de finala la Wimbledon, la capatul unui meci de trei seturi cu ucraineanca Daiana Iastremska, 6-4, 1-6, 6-2. Shuai Zhang, 30 de ani, locul 50 WTA, atinge in premiera sferturile unui turneu de Mare Slem, dupa ce fusese…

- Simona Halep nu este prima jucatoare din Romania pe care o intalnește Cori Gauff, 15 ani, locul 313 WTA, care a impresionat lumea tenisului prin calificarea in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon. Puștoaica americana a jucat pe 23 octombrie 2018 contra Cristinei Ene, 23 de ani, 652 WTA,…

- Simona Halep s-a calificat miercuri in turul 3 al turneului de tenis de Mare Slem de la Wimbledon, dupa o victorie muncita impotriva altei romance, Mihaela Buzarnescu, 6-3, 4-6, 6-2. ”Nu a fost un meci ușor. A fost puțin emoțional. Amandoua am jucat bine. Ma bucur ca am reușit sa caștig. Cred ca am…

- La invitația postului tv Eurosport, legendarul jucator de tenis suedez Mats Wilander a sosit in Romania. Nordicul e comentator al stației și realizatorul emisiunii ”Game, Schett și Mats”. Wilander a participat la o acțiune de promovare a turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea Mare Șlem al…