Bătaie mare pentru banii disponibili prin Start-up Nation

Peste 14.000 de planuri de afaceri concurează, în cadrul programului Start-up Nation, pentru obţinerea de alocări financiare nerambursabile care pot atinge ... The post Bătaie mare pentru banii disponibili prin Start-up Nation appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]