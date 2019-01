Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep o va intalni pe Serena Williams, locul 16 WTA si cap de serie numarul 16, in optimile de finala de la Australian Open 2019. Aceasta va fi a zecea lor partida directa (8-1 pentru Williams), prima de cand Serena a devenit mama.

- Simona Halep, locul I WTA, finalista editiei trecute, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-3, pe americanca Venus Williams, locul 36 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Australian Open.

- Simona Halep si Serena Williams se vor infrunta, luni, in optimile de finala ale Australian Open, intr-o partida de o importanta mult mai mare decat faza in care se desfasoara. Acest meci nu va aduce niciun...

- Simona Halep – Venus Williams, 6-2, 6-3, Australian Open. Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, a invins-o pe Venus Williams, 38 de ani, 36 WTA, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute, și urmeaza sa o infrunte pe Serena Williams in optimile de finala de la Australian Open. Halep a controlat cu […] The post…

- Simona Halep a reacționat la victoria spectaculoasa de la Australian Open, acolo unde a invins-o pe Venus Williams.Simona Halep, numarul 1 mondial a intalnit-o in Turul III de la Australian Open pe jucatoarea americana Venus Williams. Simona a caștigat in doua seturi 6-2 6-6-3. In optimile…

- Serena Williams, locul 16 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, sambata, cu 6-2. 6-1, in 67 de minute de joc, pe ucraineanca de 18 ani Daiana Iastremska, locul 57 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Australian Open, potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa…

- Serena Williams (36 de ani, 16 WTA) s-a calificat in turul III al turneului de la Australian Open dupa o victorie fara dubii reușita in fața lui Eugenie Bourchard (37 de ani, 79 WTA), scor 6-2, 6-2, dupa o ora și 11 minute de joc. Problema invingatoarei nu s-a pus in niciun moment, iar dispoziția de…

- Eugenie Bouchard, locul 79 WTA, va juca joi cu americanca Serena Williams, locul 16 WTA, in turul II la Australian Open. Inainte de duelul cu Williams, canadianca Bouchard a elogiat-o pe americanca și a spus ca aceasta este adevaratul lider in clasamentul WTA, loc ocupat in prezent de Simona Halep.…