- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) și Serena Williams (10 WTA, 37 de ani) se vor duela azi in marea finala de la Wimbledon 2019. Meciul Simona Halep - Serena Williams va incepe de la ora 16:00 și este urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. ...

- Ilie Nastase, 72 de ani, fostul mare tenisman roman, a vorbit despre șansele Simonei Halep, 7 WTA și 27 de ani, de a triumfa in premiera la Wimbledon. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00; Partida Halep - Williams va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 11 WTA) se vor duela sambata, de la ora 16:00, in finala Wimbledon 2019. Meciul Simona Halep - Serena Williams va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a laudat prestația…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 11 WTA) vor juca sambata, de la ora 16:00, in finala Wimbledon 2019. Meciul Simona Halep - Serena Williams va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. Americanul Brad Gilbert, fost numar 4 ATP, acum expert ESPN, a analizat finala…

- Daniel Dobre, antrenorul de 51 de ani al Simonei Halep, este artizanul succesului inregistrat de Simona Halep, 27 de ani, la actuala ediție de la Wimbledon. Toți oamenii din tenis il vorbesc la superlativ pe cel poreclit ”Brica”, vazut de mulți singurul, in afara lui Ion Țiriac, de sfaturile caruia…

- Firicel Tomai, antrenorul care a lucrat cu Simona Halep in perioada 2009-2013, cand numele sportivei din Constanța nu era cunoscut nici in țara, daramite in lume, a prefațat pentru Libertatea marea finala de sambata. Meciul Simona Halep - Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16.00, in direct…

- ​S-au întâlnit de-a lungul timpului de patru ori, iar egalitatea este la ea acasa: 2-2. Singurul duel de pe iarba i-a revenit Simonei Halep, tocmai la Wimbledon, ediția din 2017. Victoria Azarenka este într-o puternica revenire de forma, iar munca alaturi de Wim Fissette da roade.…

