- Karolina Pliskova, cehoaica de pe locul 8 WTA care se poate intalni in sferturi cu invingatoarea meciului Simona Halep - Serena Williams, a facut o analiza sincera a partidei din optimile de finala ale Australian Open.

- Meciul din Simona Halep, locul I WTA, si Serena Williams, locul 16 WTA, se va disputa, luni, de la ora 10.00, in optimile de finala la Australian Open. Meciul dintre Halep si Williams va fi primul din sesiunea de seara de pe arena Rod Laver. Aceasta va fi a zecea lor partida directa (8-1 pentru Williams),…

- Meciul din Simona Halep, locul I WTA, si Serena Williams, locul 16 WTA, se va disputa, luni, de la ora 10.00, in optimile de finala la Australian Open. Meciul dintre Halep si Williams va fi primul din sesiunea de seara de pe arena Rod Laver....

- Simona Halep a vorbit despre intalnirea cu Serena Williams (37 de ani/16 WTA) din „optimile" Australian Open și ii face acesteia o descriere. Liderul mondial tocmai a trecut astazi de sora jucatoarei din SUA, Venus, scor 6-2, 6-3. „E un pic diferit urmatorul meci pentru ca am invins-o o singura data…

- Australian Open a ajuns in faza optimilor de finala. Primele patru infruntari de pe tabloul feminin se vor disputa duminica. Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) - Serena Williams (37 de ani, 16 WTA) se joaca luni, la o ora care urmeaza a fi anunțata de organizatori. Petra Kvitova (6 WTA) și Amanda Anisimova…

- Simona Halep o va infrunta in optimile de finala de la Australian Open, pe Serena Williams, intr-o confruntare soc. In turul 3, Simona a trecut, de Venus Williams,dupa o partida excelenta, in doua seturi. Scorul a fost 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc. Simona Halep a evoluat impecabil in primul…

- Serena Williams, locul 16 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, sambata, cu 6-2. 6-1, in 67 de minute de joc, pe ucraineanca de 18 ani Daiana Iastremska, locul 57 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Australian Open, potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa…

- Serena Williams nu i-a dat nicio sansa nemtoaicei Tatjana Maria (74 WTA/31 de ani) in primul tur de la Australian Open, scor 6-0, 6-2. Castigatoarea a 7 titluri la Melbourne, jucatoarea din SUA a reusit 22 de lovituri castigatoare si doar 11 erori nefortate. Numai 49 de minute i-au trebuit pentru a…