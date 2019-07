Simona Halep, regina la Wimbledon: Nu voi uita niciodata aceasta zi!“

Simona Halep a realizat astazi o noua mare performanta, cucerind in premiera trofeul la Wimbledon. Succesul este cu atat mai pretios, cu cat in finala campioana din Constanta a invins o pe legenda Serena Williams, cu un scor categoric, 6 2, 6 2, in mai putin… [citeste mai departe]