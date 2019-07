Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va urca in clasamentul WTA de pe locul 7 pe locul 4, dupa ce a ajuns pentru prima data in finala turneului de la Wimbledon. Serena Williams a declarat, joi, ca Simona Halep a jucat incredibil in semifinale cu Elina Svitolina, subliniind ca mereu meciurile contra jucatoarei din Constanta…

- Simona Halep s-a calificat in premiera in finala turneului de la Wimbledon. Sportiva din Constanța va juca in ultimul act impotriva invingatoarei din a doua semifinala, Serena Williams - Barbora Strycova, care se joaca la aceasta ora. In meciurile directe Simona Halep - Serena Williams, palmaresul ii…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, in semifinalele turneului de la Wimbledon. Sportiva noastra s-a impus in penultimul act al competiției, dupa o ora și un sfert de joc in fața Elinei Svitolina și s-a…

- Simona Halep (7 WTA) o va infrunta in semifinalele Wimbledon 2019 pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA). In cealalta semifinala se vor infrunta americanca Serena Williams (10 WTA) și cehoaica Barbora Strycova (54 WTA). Semifinalele de pe tabloul feminin se vor juca joi. Orele vor fi anunțate de organizatori…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) o infrunta de la ora 15:00 pe chinezoaica Shuai Zhang (30 de ani, 50 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Deși Simona a aratat un joc solid pana acum și nu a avut dificultați, casele de…

- Cori Gauff 15 ani , noua senzatie a tenisului mondial, va fi viitoarea adversara a Simonei Halep, in optimi la Wimbledon, informeaza Digisport.ro. Sportiva din SUA a revenit incredibil, invingand o pe Polona Hercog, scor 3 6, 7 6, 7 5.Gauff nu pierduse pana azi vreun set la Wimbledon 2019, unde a trecut…

- Simona Halep a invins-o categoric pe Victoria Azarenka și s-a calificat in optimi la Wimbledon. Sportiva din Constanța este optimista dupa aceasta victorie. „N-a fost ușor, dar m-am simțit foarte bine pe teren. E greu sa joci impotriva Victoriei Azarenka, dar am fost pozitiva și increzatroare. Mi-a…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) debuteaza azi la Wimbledon 2019 contra bielorusei Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA). Cele doua se intalnesc astazi, de la 15:00, in primul tur al turneului de la Wimbledon. Simona Halep intra azi fara presiune pe iarba londoneza, doar cu gandul la un rezultat…