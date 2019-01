Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - SOFIA KENIN livescore. Simona Halep se va duela cu Sofia Kenin, joi, 17 ianuarie, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Meciul va fi transmis in format LIVESCORE pe DC NEWS.

- SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) s-a calificat azi in turul II de la Australian Open dupa victoria in trei seturi reușita in fața estonei Kaia Kanepi (33 de ani, 71 WTA), scor 6-7 (2), 6-4, 6-2. In turul secund, Simona Halep o va infrunta joi pe americanca Sofia Kenin,…

- Simona Halep s-a calificat azi in turul doi de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Kaia Kanepi, scor 6-7(2), 6-4, 6-2 și o va intalni mai departe pe Sofia Kenin (20 de ani/37 WTA) din Statele Unite ale Americii. Sofia Kenin a trecut in runda inaugurala de rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3,…

- SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a avansat azi in turul secund al turneului de la Australian Open dupa victoria epuizanta reușita in fața estonei Kaia Kanepi (33 de ani, 71 WTA), scor 6-7 (2), 6-4, 6-2. In turul secund, Simona Halep o va infrunta joi pe americanca Sofia…

- Si se califica in turul 2 al turneului de Grand Slam de la Melbourne Simona Halep, care de data aceasta nu a mai fost favorita la caștigarea titlului la Australian Open, datorita unei prelungite crize de forma care a facut ca de cinci luni sa nu mai castige nici un meci, a trecut cu mari emoții de…

- Simona s a calificat in turul secund, dupa un meci entuziasmant 6 7, 6 2, 6 4 , care a durat doua ore si 12 minute, scrie digisport.ro. Liderul mondial a trecut la carma partidei abia in setul al treilea, dupa doua acte echilibrate si extrem de disputate. In turul al doilea, Halep o va intalni pe Sofia…

- Simona Halep, principala favorita la caștigarea titlului la Australian Open, a trecut cu mari emoții Kaia Kanepi, in primul tur al turneului de grand slam.Kanepi s-a impus in primul set cu scorul de 7-6, dar Halep a revenit in setul II și a caștigat cu 6-4. In setul decisiv, Halep a caștigat…

- Americanca Sofia Kenin, locul 37 WTA, a intrecut-o, marti, cu 6-3, 3-6, 7-5, pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 111 WTA, venita din calificari, in turul I al Australian Open, potrivit News.ro.In faza urmatoare, Kenin va evolua cu invingatoarea din meciul Simona Halep - Kaia Kanepi, care…