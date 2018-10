Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, singura jucatoare in activitate care s-a calificat de cinci ori la rand la Turneul Campioanelor, a declarat ca i-a fost dificil sa ia decizia de a nu juca la Singapore. Halep va fi inlocuita la Turneul Campioanelor de olandeza Kiki Bertens, locul 10 WTA."A fost o decizie grea,…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a luat o decizie importanta in aceasta dimineața. Jucatoarea noastra nu va participa la Turneul Campioanelor de la Singapore, competiție care va incepe pe 21 octombrie. Liderul mondial s-a retras in ultimul moment de la Moscova și, in ciuda faptului ca a plecat catre…

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, trece prin momente grele, dupa ce a fost diagnosticata cu hernie de disc. Hotarata sa revina pe teren la Turneul Campioanelor, sportiva noastra a decis sa nu se opereze. Ea a apelat la infiltratii, kinetoterapie, fizioterapie si masaj, iar greul a cazut pe medici…

- Incepe sa se contureze tabloul de concurs pentru Turneul Campioanelor. Luni, japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 6 WTA) a obtinut calificarea pentru Singapore, dupa ce a invins-o pe Zarina Dyias, 6-4, 6-3, si a avansat in optimile de finala de la Beijing. In afara niponei, Simona Halep si...

- Angelique Kerber, din Germania, locul 3 mondial, este a doua jucatoare calificata la Turneul Campioanelor de la Singapore, dupa romanca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, care conduce detasat in clasamentul WTA Race, a anuntat luni WTA. Fost numar ...

- Simona Halep, numarul 1 WTA, s-a calificat la Turneul Campioanelor dupa victoria obținuta in sferturi, la Montreal, in fața Carolinei Garcia, numarul 6 WTA, scor 7-5, 6-1. Pentru Simona va fi cea de-a cincea participare consecutiva la turneul din Singapore, cel mai bun rezultat inregistrandu-l chiar…