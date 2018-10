Stiri pe aceeasi tema

- Halep a fost inlocuita de jucatoarea greaca Valentini Grammatikopoulou, numarul 170 mondial. Romanca ar fi trebuit sa intre in competitie, miercuri, in turul doi, contra rusoaicei Anastasia Pavliucenkova. Luni, Simona Halep a declarat ca, din cauza problemelor la spate, nu stie daca va putea juca la…

- Liderul WTA, Simona Halep, s-a aratat destul de retinuta, intr-o declaratie pentru USA Today, referitoare la sansele de a intra pe teren la turneul din Singapore, care urmeaza infruntarii pentru Kremlin Cup. Tenismena romana a spus ca a avut doar 3-4 zile la dispozitie pentru a se pregati pentru turneul…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) si-a aflat, luni, prima adversara din cadrul turneului WTA de la Moscova. In turul al doilea, romanca va da peste Anastasia Pavlyuchenkova (40 WTA), reprezentanta gazdelor care nu a avut timp de pierdut in runda inaugurala.

- Astazi s-a tras la sorți tabloul pentru turneul de la Moscova, ultima competiție inainte de Turneul Campioanelor. Simona Halep va participa și ea și și-a aflat astazi traseul. Liderul mondial in clasamentul WTA va avea adversare dificile la Kremlin Cup, mai ales ca vine dupa o accidentare la spate.…

- Simona Halep a plecat in aceasta dimineata spre Moscova, unde va participa la Kremlin Cup, competitie care va avea loc in perioada 15-20 octombrie. Liderul WTA s-a tratat in ultima perioada in Romania de hernie de disc. Citește și: Simona Halep a fost nominalizata pentru titlul de cea mai buna jucatoare…

- Simona Halep (1 WTA) a implinit joi 27 de ani. Romanca a fost asaltata cu urari, iar astazi le-a raspuns prin mai multe mesaje postate pe rețelele de socializare. "Va mulțumesc mult tuturor care mi-ați trimis ieri urari de ziua mea. Am simțit dragoste venita din intreaga lume. Sunt nerabdatoare sa…

- Liderul WTA, Simona Halep, e nerabdatoare sa dea tot ce are mai bun la turneul Wuhan Open, la care in anii trecuti nu a avut evolutii foarte bune, informeaza Observator TV.Romanca va debuta marti, intr un meci in fata sportivei din Slovacia Dominika Cibulkova, locul 31 WTA.Meciul Simonei Halep, care…

- Simona Halep a caștigat al treilea titlu WTA din 2018, dupa o victorie dramatica in finala de la Rogers Cup 2018 contra americancei Sloane Stephens. La capatul unui meci intins pe durata a 2 ore și 40 de minute, liderul mondial s-a impus cu scorul de 7-6(6), 3-6, 6-4.