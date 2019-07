Stiri pe aceeasi tema

- Campioana de la Wimbledon s-a intors in orașul natal și a fost sarbatoare mare la Constanța! Simona Halep le-a prezentat oamenilor trofeul caștigat in premiera de o romanca la turneul londonez.

- Daniel Dobre a declarat ca a intrebat-o pe Simona Halep daca ia in calcul posibilitatea de a se muta intr-o alta tara. Simona Halep si noul iubit, Toni Iuruc, ipostaze intime in parcul Herastrau. S-au tinut de mana si s-au sarutat VIDEO Simona Halep a argumentat spunand ca se simte…

- Simona Halep a avut parte de o mare surpriza pe Arena Naționala, acolo unde a prezentat trofeul caștigat la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Miercuri, 17 iulie, Simona Halep a fost prezenta pe Arena Naționala din Capitala, unde a prezentat trofeul caștigat la Wimbledon. Campioana noastra a fost…

- Campioana la Wimbledon dupa finala cu Serena Williams, Simona Halep a fost și astazi in centrul atenției in complexul de la All England Club. La tradiționala ședința foto cu trofeul caștigat, Simona a aparut intr-o ținuta extrem de eleganta și a fost admirata de toata lumea.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Calendarul WTA continua cu seria turneelor nord-americane. Primul cu adevarat important este cel Premier de la San Jose, in perioada 19 iulie - 4 august. Simona…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon 2019! A trecut de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Articolul SIMONA HALEP E CAMPIOANA LA WIMBLEDON! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Simona Halep 27 de ani, 7 WTA sustine astazi meciul din optimile de finala ale turneului de mare Slem de la Wimbledon.Campioana din Constanta o va intalni pe noua senzatie a tenisului feminin, o jucatoare in varsta de numai 15 ani, americanca Cori Gauff 313 WTA , care, anul trecut, a castigat intrecerea…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) va debuta pe iarba de la Wimbledon, luni, 1 iulie, dar inainte a facut un anunț important. Sportiva noastra va participa la turneul de la Rogers Cup. Campioana en-titre a turneului canadian, Simona Halep și-a anunțat prezența in cadrul competiției ce se va desfașura…