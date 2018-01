Stiri pe aceeasi tema

- Cu un capital imens de popularitate pe toate meridianele, dubla finalista de la Roland Garros a tratat in ultimele saptamani ale anului de pe alte pozitii cu compania fondata de neamtul Adi Dassler. Si-a expus franc cerintele de ordin financiar in fata oamenilor cu drept de semnatura de la Adidas, insa…

- Simona Halep a ramas fara sponsorul tehnic dupa ce Adidas nu a mai continuat colaborarea cu sportiva la finalul anului 2017, însa acum echipa româncei va semna cu un alt brand renumit.Astfel, echipa Simonei Halep s-a înteles în aceste zile cu concernul american…

- Simona Halep se bucura de o apreciere din ce in ce mai mare din partea fostelor jucatoare din circuit. Fosta mare jucatoare Chris Evert (63 de ani), o susținatoare declarata a romancei, a avut din nou doar cuvinte de lauda la adresa Simonei. "Simt ca acum joaca cel mai bun tenis al sau. Cred ca a avut…

- Ramasa fara sponsor dupa ce nu a ajuns la un acord cu Adidas, Simona Halep este in negocieri pentru a semna cu un nou producator de echipament sportiv. Simona Halep, locul 1 WTA, este aproape de a ajunge la un acord cu firma Lacoste, care ar fi dispusa sa ii satisfaca pretențiile financiare, care se…

- Lukas Podolski, care joaca in Japonia in prezent, a decis sa-si deschida acest restaurant dupa ce a evoluat in Turcia, la Galatasaray (2015-2017). Sute de fani s-au strans in fata restaurantului cu cinci ore inainte de deschidere. La sosire, Podolski s-a oprit si a acordat autografe fanilor. "O seara…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat entuziasmata de startul pe care l-a avut in acest an, castigand turneul de la Shenzhen atat la simplu, cat si la dublu, si i-a fost recunoscatoare partenerei sale Irina-Camelia Begu. "Multumesc, Shenzhen Open, pentru aceasta saptamana minunata.…

- Perechea Simona Halep/Irina Begu au câștigat, azi, titlul în proba de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen, desfașurat pe hard și dotat cu premii în valoare de 626.750 de dolari. Româncele s-au impus, scor 1-6, 6-1, 10-8, în fața cehoaicelor Barbora Krejcikova…

- Constantenaca in varsta de 26 de ani aflata pe primul loc in ierarhia WTA a reusit performanta de a castiga doua finale consecutiv, sambata, la Shenzhen. A inceput la simplu si apoi a trimfat si alaturi de Irina Begu, la dublu. Chiar daca finala de simplu a fost amanata cateva ore, din cauza vremii…

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat cine si a adjudecat contrcatul "Echipamente lumini, video si sunetldquo;. Acestea sunt: DB Technolight SRL din Brasov, valoarea contractului fiind de 117.200 lei, si Proiector 24 Trading SRL din Bucuresti, valoarea contractului fiind de 278.132,26 lei. Persoanele…

- In primul meci din 2018, Simona Halep, cea mai buna jucatoare a lumii, a disputat intr-un echipament mai putin obisnuit. Simona a purtat o rochie simpla, neinscriptionata cu logo-uri, iar sportiva a explicat motivul din spatele acestei decizii.

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- "Iti multumesc pentru 4 ani minunati, Adidas si o imbratisare speciala pentru Claus Marten. E o zi putin trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul. La multi ani tuturor si noroc in 2018", a scris Simona Halep, pe Twitter.Simona Halep s-a despartit de Adidas,…

- Mesajul Simonei Halep in ultimele ore ale anului 2017: ”E o zi trista pentru mine!”. Simona Halep va debuta maine in primul tur al turneului de la Shenzen contra lui Nicole Gibbs (ora 06.30). Simona Halep a avut timp sa se gandeasca la fostul sponsor și sa-i transmita un gand in ultima zi a anului. …

- Sportul a devenit o industrie in care aproape totul se invarte in jurul banilor. Efectul negativ al acestei situatii e ca, de multe ori, rezultatele trec in plan secund si conteaza, in primul rand, ce venituri poti genera pentru cei care te platesc.

- Oleg Kononenko, cosmonaut pe Statia Spatiala Internationla, a surprins cateva imagini superbe cu orasele in care se vor disputa meciurile de pe Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Cosmonautul a integrat imaginile intr-un video in care apar orasele Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad,…

- Desi pe primul loc in ierarhia WTA, Halep si-a pierdut principalul sponsor. Potrivit tennis.life, Adidas si marea noastra campioana nu au ajuns la un numitor comun privind suma de bani pe care Simona urma sa o incaseze in 2018, scrie digisport.ro.

- Simona Halep, liderul mondial WTA, a intrerupt colaborarea cu firma de echipament sportiv Adidas, dupa ce partile nu au ajuns la un acord in privinta unui nou contract pentru 2018. O informatie care a aparut in presa internationala, contactata de Tennis.life, Virginia Ruzici(managerul Simonei) s-a…

- Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive, continua sa extinda reteaua de spatii comerciale si inaugureaza primul magazin din Buzau, pe 12 decembrie 2017. Acesta este cel de-al doilea nou spatiu comercial deschis in acest an, dupa cel de la Botoșani si al 21 in total. Cu o…

- Intr-un interviu acordat Digisport, Simona a recunoscut ca a primit propunerea de a se muta in Monte Carlo, pentru a nu mai plati taxe si impozite, dupa modelul marilor sportivi, insa a refuzat acest lucru. “niciodata”. In Romania ma simt acasa si ma simt cel mai bine”, a spus sportiva.„Eu am jucat…

- Ana Ivanovic, fost lider WTA, a dezvaluit vestea pe Twitter, prin prezentarea unei imagini cu trei perechi de pantofi asemanatori (foto jos), dar de marimi diferite, exprimandu-și incantarea pentru iminenta marire a familiei: "Nu putem fi mai fericiți!". Cuplul s-a casatorit in 2016, cu cateva luni…

- Tenisul e in doliu dupa ce Jana Novotna (Cehia), fost numar 2 mondial, a incetat din viata la varsta de doar 49 de ani. Ruxandra Dragomir (45 de ani) a cunoscut-o bine pe campioana de la Wimbledon 1998, iar romanca stia ca Jana sufera de o boala necrutatoare. Vestea primita luni a daramat-o pe Ruxandra,…

- Florin Mergea a anuntat semnarea unui parteneriat fantastic, cu unul dintre cei mai mari jucatori de dublu din toate timpurile! Romanul in varsta de 32 de ani va juca alaturi de Nenad Zimonjic (Serbia, 41 de ani) incepand cu sezonul 2018. Mergea va juca alaturi de Zimonjic, multiplu castigator…

- Germanca Angelique Kerber, fost lider mondial al tenisului feminin, a renunțat la colaborarea cu tehnicianul Torben Beltz și va fi pregatita de belgianul Wim Fissette, cel care a antrenat-o pe romanca Simona Halep cursul anului 2014, informeaza DPA. "A fost greu, dar sunt pe punctul…

- Krim Ljubljana – CSM București, in Liga Campionilor la handbal feminin. Partida se va disputa sambata, de la ora 16:00 (Digi Sport, Telekom Sport). ”Tigroaicele” au plecat vineri catre Ljubljana pentru meciul din etapa a cincea a Ligii Campionilor. Vineri s-au antrenat in Slovenia. In tur, campioana…

- Spaniolul s-a retras de la turneul Masters de la Paris, chiar inainte de meciul din sferturile de finala cu americanul John Isner, dupa ce, in timpul meciului cu Pablo Cuevas a simtit o durere la genunchiul drept. "Sper ca genunchiul va fi bine.Am facut tot ce trebuie sa fac pentru a ma…

- Adi Popa are parte de o situatie dificila la Reading, acolo unde a ajuns sa joace la echipa a doua a clubului din Championship. Jaap Stam i-a dat sanse foarte putine in mandatul sau, iar fotbalistul in varsta de 29 de ani este hotarat sa poarte o discutie cu conducerea in iarna. Desi a fost…

- Cum a petrecut Simona Halep dupa ce presa a anunțat ca are iubit: ”Alaturi de cele mai tari…”. Radu Marian Barbu este iubitul Simonei Halep – fost jucator mediocru de tenis, acum antrenor Simona Halep, numarul in tenisul mondial feminin, nu a avut nici o reacție dupa ce presa a anunțat ca are un iubit.…

- Judetele Constanta, Tulcea, Iasi, Vaslui si Galati se afla sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 9.00. In judetele Iasi, Vaslui si Galati ceata va fi asociata cu burnita. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri i izolat sub 50 de metri. Judetul…

- Nayyar Iqbal Rana, un diplomat pakistanez in Afganistan, a fost impuscat mortal, luni, in apropierea resedintei sale din orasul Jalalabad. Autorul nu a fost inca gasit de autoritati. "Astazi am primit trupul lui Nayyar Iqbal Rana in Torkham. Frontierea dintre Pakistan si Afganistan este…

- In circuitul feminin de tenis, foarte multe fete s-au cuplat cu alti sportivi de top. Liderul WTA traieste insa o poveste romantica alaturi de un barbat obisnuit care nu e nici bogat si nici nu provine din lumea mondena.

- UPDATE 17:10 Parlamentul Scotiei a fost redeschis dupa alerta de securitate declansata in contextul depistarii a trei plicuri care contineau o substanta suspecta, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Serviciile de securitate britanice au stabilit ca nu exista niciun pericol si au…

- Simona Halep isi traieste la maximum vacanta, dupa un sezon incheiat pe locul 1 mondial! Constanteanca a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios in statiunea italiana Portofino.

- Un om înarmat a deschis focul într-o biserica din Texas, în timpul slujbei de duminica dimineața (ora locala). Potrivit presei internaționale, 26 de oameni au fost uciși, în timp ce alți 24 au fost raniți grav. Printre cei morți se numara și un copil în vârsta…

- In luna septembrie, italienii de la Tennis Circus au scris ca romanca a pierdut definitiv trenul spre locul 1 mondial. Acum, colegii lor de la Ubi Tennis au venit cu o evaluare extrem de dura la adresa liderului mondial.

- Revenind, luni, pe taram autohton, dupa recenta competitie de la Singapore, la finele careia a primit un trofeu pretios – conferit la incheierea sezonului competitional pe prima treapta a podiumului, Simona marturiseste ca abia abia asteapta sa se odihneasca dupa un an “greu”, dar si ca i se pare un…

- „Adevarul“ a analizat un sezon care a adus 4.371.227 de dolari in conturile Simonei. Cea mai mare realizare e incheierea anului pe locul 1 mondial, in timp ce lipsa unui trofeu de Grand Slam din CV o „bantuie“ in continuare pe constanteanca.

- Ocupanta primei poziții in ierarhia WTA a fost electrocutata, ieri, de Caroline Wozniacki, scor 2-6, 0-6. Halep va juca, maine, un meci de calificare in „careul de ași, impotriva ucrainencei Elinei Svitolina

- Al doilea meci jucat de Halep la Singapore – in cadrul competitiei destinate celor mai bune jucatoare ale lumii- nu i-a adus, din pacate, o noua victorie, ci o infrangere categorica, la care fanii Simonei nu se asteptau. Daneza Caroline Wozniacki (6 WTA) a invins-o fara drept de apel, in meciul incheiat…

- Karolina Pliskova a trecut de Venus Williams la Turneul Campioanelor 2017 de la Singapore, in primul meci din Grupa Alba, scor 6-2, 6-2. Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, nr. 3 mondial, a deschis Turneul Campioanelor de la Singapore printr-o victorie stralucitoare obținuta duminica in fața…