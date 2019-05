Stiri pe aceeasi tema

- Azi a avut loc tragerea la sorți a turneului de la Madrid. Simona Halep (nr. 3 WTA, 27 de ani) se afla pe aceeași jumatate de tablou cu Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Elina Svitolina și va evolua in turul 1 impotriva unei jucatoare venite din calificari. Turneul de la Madrid este patronat de Ion…

- Simona Halep a castigat turneul de doua ori, in 2016, cand a invins-o in finala pe Dominika Cibulkova, si in 2017, cand a intalnit-o pe Kristina Mladenovic. Anul trecut, Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala de Karolina Pliskova. Simona Halep si-a aflat adversarele de la Madrid.…

- Turneul WTA de la Madrid se va desfașura in perioada 4 – 11 mai și va aduce caștigatoarei 1,2 milioane de euro și 1.000 de puncte WTA. Acest turneu va fi transmis pe Digi Sport 2. Simona Halep a caștigat turneul ...

- Simona Halep a plecat, miercuri dimineața, spre Madrid, acolo unde va participa la turneul organizat de Ion Tiriac. Potrivit Digi24, tenismena se afla, in acest moment, pe pozitia a 3-a a clasamentului mondial, romanca fiind una dintre favoritele la castigarea trofeului. Simona Halep a castigat turneul…

- Simona Halep (3 WTA, 27 de ani) a plecat azi in Spania, acolo unde va participa la turneul de la Madrid, in perioada 4- 11 mai. Simona Halep, antrenata de Daniel Dobre, a facut o schimbare importanta in echipa. Jucatoarea a renunțat la Andrei Cristofor, kinetoterapeutul cu care a lucrat in ultimii ani,…

- Simona Halep (27 de ani,3 WTA) a plecat in aceasta dimineața spre Madrid, unde va participa la turneul lui Ion Țiriac, in perioada 4-11 mai. „Ma simt bine, m-am antrenat foarte bine dupa Fed Cup, meciurile din Franța m-au ajutat foarte mult la incredere, consider ca sunt pregatita pentru acest sezon…

- Turneul de la Madrid va desfașura a 11-a ediție in perioada 4-11 mai. Organizatorii competiției au oferit publicitații lista cu cele 51 de tenismene care au fost acceptate direct pe tabloul principal. Printre acestea se afla romancele Simona Halep și Mihaela Buzarnescu, dar și jucatoarea din…

- Belinda Bencic (Elvetia, locul 45 WTA) a invins-o pe Petra Kvitova (Cehia, locul 4 WTA si cap de serie 2) si a castigat turneul de categorie Premier 5 de la Dubai. In urma acestui rezultat, Simona Halep va ramane numarul 2 in clasamentul WTA de luni.Belinda Bencic, care a invins-o in sferturi…