- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat în finala Openului Australiei, învingând-o în doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, în prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne.…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, cea care poate deveni nr.1 mondial daca obține o performanța mai buna decât Simona Halep la Australian Open, s-a calificat în finala feminina a Openului Australiei, învingând-o pe belgianca

- SIMONA HALEP-ANGELIQUE KERBER ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6.In penultimul act, Halep va evolua cu sportiva germana…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Australian Open, acolo unde o va intalni pe Angelique Kerber. Jucatoarea din Germania și-a terminat meciul inainte de a juca Simona Halep și interviurile de dupa meci a facut o prima aroganța. Citește și: Victorie SENZAȚIONALA: Simona…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Usor imobila si imprecisa…

- Simona Halep, locul I WTA, a declarat, miercuri, ca totul a mers conform planului în meciul cu sportiva ceha Karolina Pliskova, desi nu a avut un început bun de joc. În partida din semifinale cu Angelique Kerber, Halep considera ca trebuie sa domine mai mult si sa joace mai bine.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului sase in ierarhia WTA. Halep…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Este cea mai buna performanța din cariera la Antipozi! Maine, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori, in semifinale, Simona Halep, o va intalni pe…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala la Australian Open, egalând cea mai buna performanța a sa la acest turneu. Pe lânga miza depașirii performanței, Simona Halep mai are și alte doua obiective la acest turneu: câștigarea primului turneu de Mare Șlem al carieriei…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare in sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt din nou in sferturi de…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala ale Australian Open, dupa victoria în doua seturi, 6-3, 6-2 în fața sportivei din Japonia, Naomi Osaka, locul 72 mondial, egalându-și astfel cea mai buna performanța realizata la Melbourne. Naomi Osaka a deschis meciul cu…

- Simona Halep a caștigat lejer in fața japonezei Naomi Osaka, in ciuda accidentarii de la glezna, care inca o chinuie pe romanca. Liderul mondial s-a calificat in sferturile turneului de la Melbourne, dupa o victorie in doua seturi, scor 6-3, 6-2."A fost un meci excelent, am jucat bine cel…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (locul 88 WTA), intr-o partida disputata luni la Melbourne.…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, cap de serie 4, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open de la Melbourne, dupa ce a invins-o fara emotii pe cehoaica Denisa Allertova cu 6-3, 6-0 in 57 de minute, informeaza Agerpres. In ultima partida de duminica, Svitolina…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Simona Halep s-a calificat in-extremis in aceasta dimineața in optimile de finala de la Australian Open dupa victoria epuizanta reușita in fața americancei Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa un meci care a durat trei ore și 45 de minute. In ciuda problemelor de la glezna, Simona s-a calificat…

- Dupa o calificare dramatica, Simona Halep trebuie sa se recupereze cat mai rapid pentru partida din optimile de finala de la Australian Open. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sambata, la Melbourne, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Kerber, in mare…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si 45 de minute.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manânce. Antrenorul Darren Cahill a postat pe Twitter o fotografie cu eleva lui, la scurt timp dupa meci. „Sunt foarte mândru de tine, Simo”, a scris antrenorul.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Principala favorita a competitiei de la Melbourne, Simona Halep, nu a avut probleme in meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut in doua seturi, 6-2, 6-2. In faza urmatoare a competitiei, Halep va juca impotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2. Halep (26 ani) a incheiat conturile…

- Simona Halep s-a calificat, joi, in turul III de la Australian Open, dupa o victorie categorica in duelul cu Eugenie Bouchard. Halep s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o...

- Simona Halep a caștigat lejer partida cu Eugenie Bouchard. Romanca a reușit un meci senzațional in turul doi al turneului de la Melbourne, invingand-o pe canadianca in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2.

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in prima mansa a turneului Australian Open. Halep a salvat doua mingi de set la 2-5, apoi in setul secund a suferit o accidentare la glezna stanga, care…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Intrata in a 15-a saptamana ca lider al ierarhiei WTA, Simona Halep (26 de ani) a primit o lovitura teribila. Aflata la Melbourne, acolo unde participa la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din acest an, constanteanca a patit-o pe plan financiar.

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, a castigat finala turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o sambata dimineata, in doua seturi, 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki. Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul…

- Angelique Kerber s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sydney, unul de pregatire pentru Turneul de mare Șlem de la Australian Open. Nemtoaica a eliminat-o din competitie pe americanca Venus Williams.

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, locul 210 mondial si laureata a turneului in 2012 si 2013, si care primise o invitatie pentru a participa la Openul Australiei, nu va participa la primul turneu de Grand Slam al anului 2018, din perioada 15-28 ianuarie."Din pacate, Victoria nu…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a învins-o în trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, a invins-o, sambata, pe letona Jelena Ostapenko, numarul 7 WTA, scor 6-1, 6-4, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Pliskova o va intalni in ultimul act pe Simona Halep, liderul WTA.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda).Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Romanca a dat dovada de concentrare, a facut risipa…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost numar 1 mondial si care a nascut o fetita in acest an, este pregatita sa revina in activitate la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anuntat directorul turneului, Craig Tiley."Are viza, este inscrisa, se antreneaza.…

- Monica Niculescu s-a calificat in finala de duminica a turneului WTA de la Limoges. WTA Limoges – semifinale MONICA NICULESCU – Pauline Parmentier 3-6, 7-5, 6-2 Sabine Lisicki – Antonia Lottner (ora 17.30) Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului…